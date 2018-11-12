«Ненастье»: что ждало афганцев, вернувшихся с войны

Сергей Урсуляк , снявший такие сериалы, как «Ликвидация», «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон» не в первый раз экранизирует литературное произведение. В романе Алексея Иванова о лихих 90-х интерес для него, в первую очередь, представляет место обычного человека, который хочет жить, любить и быть счастливым в это непростое время:

Для меня 90-е не были лихими, они были временем, когда я просто жил. И как многие люди, я старался быть счастливым. Как раз про эти поиски счастья, иногда выходящие за рамки, мы и сняли картину.

Писатель Алексей Иванов («Географ глобус пропил») отметил, что режиссеру «Ненастья» хорошо удалось передать на экране всеобщую разруху, которая царила в 90-х: зрители увидят в кадре старые машины, обшарпанные дома, одежду с символикой СССР.

Место действия в романе и многосерийном фильме — вымышленный город на Урале Батуев, в котором происходят совсем не вымышленные события. В частности, на экране зрители увидят историю вернувшихся с войны афганцев: они самовольно и силой занимают квартиры, которые им обещало, но так и не выдало государство.

В основу этого сюжета легла реальная история, произошедшая в Екатеринбурге в 1992 году. Администрация города пообещала передать квартиры в строящихся домах военным, но до них дошли слухи, что квартиры выставлены на продажу.

Кроме того, власти объединили две очереди — ветеранов Афганской и Великой Отечественной войн, после чего у афганцев не осталось никаких шансов дождаться жилья в ближайшие годы. Тогда 700 афганцев захватили два новых девятиэтажных дома на Таганской улице: они обнесли их колючей проволокой, а на въезде во двор организовали блокпосты и не пропускали посторонних.

Некоторые афганцы въехали в дома с не подключенными коммуникациями целыми семьями и готовили пищу на улице, на кострах.

Решительный настрой ветеранов был понятен уже по одной фразе их лидера, Владимира Лебедева , председателя Екатеринбургского областного отделения союза ветеранов Афганистана: «Из этих домов вы нас выселите только на кладбище». Осадное положение продолжалось полтора месяца. Мэрии Екатеринбурга ничего не оставалось, как признать право ветеранов Афганской войны на квартиры: в течение полутора лет большинство из них получило жилье, для этого в городе построили несколько новых домов.

Герои «Ненастья» воевали за страну, которой больше нет, и вернулись они в новую Россию, где не сразу могут найти себе место. Так Герман Неволин, за методичность получивший у сослуживцев прозвище «Немец», долгое время не мог найти работу, а в конце концов устроился работать в банк водителем машины инкассаторов, и сам же ее ограбил.

По его следу пойдет милиция и даже бывшие сослуживцы, товарищи по союзу ветеранов Афганистана «Коминтерн». А Неволин спрячет украденные миллионы в деревне под названием «Ненастье».

Но многосерийный фильм Сергея Урсулюка — это не остросюжетный детектив о поиске грабителя, а драма о людях и их мечтах. Ветеран Афганской войны Немец, например, мечтает жить с любимой Танюшей на берегу океана. А Танюша, между тем, становится еще одной причиной «ненастья» для героев: как ясно из первых кадров, показанных еще до выхода сериала на экраны, сослуживцы и товарищи влюбятся в одну девушку.

Исполнительница этой роли, актриса Татьяна Лялина в своей героине Танюше видит воплощение несправедливости:Она самое чистое, самое невинное существо в этой «грязи». Все что с ней происходит — как будто бы немного несправедливо и не про нее.

В очень неожиданном амплуа появится Сергей Маковецкий : на дворе 1999 год, а его герой, бывший тренер, все еще носит олимпийку с надписью «СССР» и футболку с олимпийским мишкой. Яр Саныч, отец Танюши — искалеченный человек, в новых обстоятельствах от растерянности он начинает спиваться.

Это история об очень хороших, молодых, талантливых, но искалеченных людях. И о страшном переходном периоде.

В последнее время многие режиссеры стремятся осмыслить этот непростой период в истории России. На канале «Россия 1» были показаны два сезона сериала «Челночницы», рассказывающего о том, как сильные женщины, чьи мужья попали под массовые сокращения или просто оказались сломлены новым режимом, берут в руки клетчатые сумки и идут торговать на рынки.

Не обошлось без 90-х и в недавнем сериале Петра Буслова Семена Слепакова о превращении чиновника-взяточника в нормального человека «Домашний арест». В короткой, но яркой сцене один из главных героев, будущий народный депутат Иван Самсонов ( Александр Робак ), получив внушительную сумму денег, проигрывает их в казино в потом нарывается на драку с бандитами.

Вероятно, в «Ненастье» зрителей тоже ждут необдуманные и импульсивные решения ветеранов Афганской войны, не получивших по возвращении психологической поддержки. Ведь они не знали, как жить дальше. Но бывшие военные точно были способны на волевые поступки — ведь им некуда отступать: нужно как-то выбивать у жизни и государства свое место под солнцем. Ну а герой Сергея Маковецкого станет воплощением тех, кто так и не нашел своего места в новой России.