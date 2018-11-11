Ещё
8 неожиданных фактов о «Санта-Барбаре»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Оверлорд
Боевик, Исторический, Триллер
Купить билет

8 неожиданных фактов о «Санта-Барбаре» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Рамблер
Сейчас название калифорнийского городка стало нарицательным, нередко, когда мы слышим очередную запутанную историю, хочется воскликнуть — как в Санта-Барбаре. Сериал, показ которого начался в далеком 1992 году, прочно вошел в жизнь российского зрителя. Казалось, он не закончится никогда. И все же это произошло.
С ностальгией вспоминаем малоизвестные факты о любимом сериале.
1. Несмотря на то что действие разворачивается в курортном городке Санта-Барбара, съемки проходили в павильонах.
2. Первые эпизоды собрали массу негативных отзывов, но это не помешало сериалу трижды получить "Эмми" в номинации "Лучшая дневная драма". А всего телесага собрала 20 наград.
3. Первоначально сценарий сериала писали супруги Бриджит и Джером Добсон, но только Бриджит была профессиональным сценаристом. Потом над сценарием работала целая команда, но последнее слово оставалось за Добсонами.
4. Авторы сценария не жалели своих героев, и если зрителям не нравился кто-то из персонажей, его "убирали", например, руками серийных убийц.
5. На протяжении 200 серий глава семейства Кэпвеллов — Сиси — пролежал в коме, при этом "впал" в нее один актер, а "очнулся" другой. Кстати, сыграть роль этого персонажа успели шесть актеров. Первый из них появился только на рекламных плакатах, так как не смог начать съемки из-за сердечного приступа.
6. У Сиси Кэпвелла и его дочери Келли было по два дня рождения — зимой и летом.
7. Роли всех персонажей в течение семи лет озвучивали актеры из Санкт-Петербурга. Кстати, их дубляж создатели сериала назвали лучшим в мире.
8. Всего было снято 2137 серий, но в России показ начали с 217 серии, а закончили на 2040-й. Из-за низких рейтингов сериал был закрыт.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагическая судьба звезды «Унесенных ветром» Вивьен Ли2
Роль алкоголика сыграла со Збруевым злую шутку
Тест: помните ли вы фильм «Москва слезам не верит»
Сцены для взрослых в детских мультиках8
Советские актеры, которые побывали в тюрьме2
Видео
04:48
Как выглядит и чем занимается героиня «Выше радуги»
Актеры
01:00
Десептиконы атакуют в новом трейлере «Бамблби»
Фильмы
00:30
Куда пропали «папины дочки»
Актеры
00:30
В Китае представили виртуального ведущего новостей
ТВ
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
10:35
Страшные оригиналы милых мультиков
Фильмы
06:29
Актеры, попавшие в фильмы без проб
Актеры
02:56
Зачем Наталья Андрейченко изменила голос
Актеры
03:53
Какие секреты прячет Гомер Симпсон
Фильмы
05:24
Советские кинозвезды, умершие молодыми
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение