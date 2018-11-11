8 неожиданных фактов о «Санта-Барбаре»

Сейчас название калифорнийского городка стало нарицательным, нередко, когда мы слышим очередную запутанную историю, хочется воскликнуть — как в Санта-Барбаре. Сериал, показ которого начался в далеком 1992 году, прочно вошел в жизнь российского зрителя. Казалось, он не закончится никогда. И все же это произошло.

С ностальгией вспоминаем малоизвестные факты о любимом сериале.

1. Несмотря на то что действие разворачивается в курортном городке Санта-Барбара, съемки проходили в павильонах.

2. Первые эпизоды собрали массу негативных отзывов, но это не помешало сериалу трижды получить "Эмми" в номинации "Лучшая дневная драма". А всего телесага собрала 20 наград.

3. Первоначально сценарий сериала писали супруги Бриджит и Джером Добсон , но только Бриджит была профессиональным сценаристом. Потом над сценарием работала целая команда, но последнее слово оставалось за Добсонами.

4. Авторы сценария не жалели своих героев, и если зрителям не нравился кто-то из персонажей, его "убирали", например, руками серийных убийц.

5. На протяжении 200 серий глава семейства Кэпвеллов — Сиси — пролежал в коме, при этом "впал" в нее один актер, а "очнулся" другой. Кстати, сыграть роль этого персонажа успели шесть актеров. Первый из них появился только на рекламных плакатах, так как не смог начать съемки из-за сердечного приступа.

6. У Сиси Кэпвелла и его дочери Келли было по два дня рождения — зимой и летом.

7. Роли всех персонажей в течение семи лет озвучивали актеры из Санкт-Петербурга. Кстати, их дубляж создатели сериала назвали лучшим в мире.

8. Всего было снято 2137 серий, но в России показ начали с 217 серии, а закончили на 2040-й. Из-за низких рейтингов сериал был закрыт.