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Самые популярные сериалы уходящей осени
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Самые популярные сериалы уходящей осени 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Уходящая осень была щедра на многосерийные фильмы. Среди них были и новые сезоны уже полюбившихся зрителям сериалы, и новые теленовеллы. На что обратили внимание зрители в этом сезоне, и какие телевизионные фильмы отмечены наибольшей популярностью.
Безусловным лидером по просмотрам стал популярный сериал «Теория большого взрыва». Каждый эпизод знаменитого ситкома о непризнанных гениях в области физики, согласно статистике, посмотрело около 16 миллионов зрителей.
Вторым по популярности сериалом стала телевизионная история о буднях федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США «Морская полиция: Спецотдел». За приключениями спецагентов вымышленной команды этой осенью следили 14,5 миллионов человек.
Третью ступень пьедестала популярности зрители отдали новому сериалу «Манифест». История о пассажирах авиарейса Монтего 828, которые, спустившись на землю, обнаруживают, что каким-то образом провели в небе долгие пять лет, получила весьма высокую оценку зрителей.
В десятку самых популярных у зрителей сериалов этой осени также вошли: «Детство Шелдона» (4 место), Это мы (5 место), Хороший доктор (6 место), “ФБР” (7 место), «Голубая кровь» (8 место), «Новый Амстердам» (9 место) и «Чикаго в огне» (10 место).
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