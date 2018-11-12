Самые популярные сериалы уходящей осени

Уходящая осень была щедра на многосерийные фильмы. Среди них были и новые сезоны уже полюбившихся зрителям сериалы, и новые теленовеллы. На что обратили внимание зрители в этом сезоне, и какие телевизионные фильмы отмечены наибольшей популярностью.

Безусловным лидером по просмотрам стал популярный сериал «Теория большого взрыва». Каждый эпизод знаменитого ситкома о непризнанных гениях в области физики, согласно статистике, посмотрело около 16 миллионов зрителей.

Вторым по популярности сериалом стала телевизионная история о буднях федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США «Морская полиция: Спецотдел». За приключениями спецагентов вымышленной команды этой осенью следили 14,5 миллионов человек.

Третью ступень пьедестала популярности зрители отдали новому сериалу «Манифест». История о пассажирах авиарейса Монтего 828, которые, спустившись на землю, обнаруживают, что каким-то образом провели в небе долгие пять лет, получила весьма высокую оценку зрителей.