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Лучшие эпизоды The XFiles от Уолтера Скиннера
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Лучшие эпизоды The XFiles от Уолтера Скиннера 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Секретные материалы"
Новый 11-й сезон «Секретных материалов» вызвал много споров среди фанатов. После выхода первых серий все долго выясняли, насколько это плохо. Между тем, один из участников проекта Митч Пиледжи составил список своих любимых эпизодов из всех сезонов The XFiles. Исполнитель роли Скиннера показал собственный топ-5 серий.

5. «Дом» (сезон 4, серия 2)

Агенты Малдер и Скалли ведут расследование в отношении семейства Пикок, в котором из поколения в поколение практикуется инцест. «Серия начинается с захоронения младенца! Это так шокирующе и мне это нравится!» — говорит Пиледжи.

4. «Последний отдых Клайда Брукмана» (сезон 3, серия 4)

Питер Бойл играет медиума, способного предвидеть, как тот или иной человек умрет. Такой дар не доставляет экстрасенсу удовольствия. «Питер Бойл прекрасен в этой серии. Он сразил меня наповал. Его игра понравилась мне еще больше после того, как я увидел вырезанные сцены», — признается Пиледжи.

3. «Розыгрыш» (сезон 2, серия 20)

Малдер и Скалли расследуют убийства в общине цирковых уродов. «Сложно подобрать слова, чтобы объяснить, почему это такая потрясающая серия. Она такая экстравагантная и магнетическая», — говорит актер.

2. «Дурная кровь» (сезон 5, серия 12)

Малдер и Скалли по-разному рассказывают о смерти предполагаемого вампира. Их показания расходятся. «Противоречащие друг другу воспоминания — толковая идея, и в серии это очень хорошо сделано», — отмечает Пиледжи.

1. «Из открытого космоса» Джо Чанга» (сезон 3, серия 20)

Агенты расследуют предполагаемое похищение инопланетянами молодой пары, а в это время писатель пишет книгу об этих же событиях. «Это еще один эпизод, снятый по сценарию Дэрина Моргана — у него просто невероятный ум. Он способен потрясти ваше сознание», — говорит Пиледжи.
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