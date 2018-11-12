«Теория большого взрыва» не будет выходить без Шелдона

Звезда сериала Джонни Галэки опроверг слухи о том, что планируется снимать спин-офф без Шелдона.

В этом году стало известно, что двенадцатый сезон сериала "Теория большого взрыва" станет последним. Комедийное шоу об ученом-зануде Шелдоне Купере стало одним из самых длинных в США.

Недавно актер, который сыграл Леонарда Хофстедера — соседа и лучшего друга Шелдона, заявил, что у "Теории большого взрыва" не может быть продолжения без главного персонажа. Таким образом Галэки опроверг многочисленные слухи о том, что сериал ждет спин-офф.

"Шоу не будет продолжаться без Джима. Никто в этом не заинтересован", — сообщил Джонни.

Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Однако все актеры сериала не скрывали, что были очень огорчены новостью о закрытии шоу. Кейли Куоко , сыгравшая красотку Пенни, рассказала, что плакала целую неделю.

"Мы все плакали и обнимались. Сериал стал нашей жизнью. Думаю, нам всем будет непривычно без этих съемок", — поделилась актриса.

Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Кейли призналась, что думала, что актеров собрали обсуждать детали тринадцатого сезона, но продюсер неожиданно объявил о закрытии шоу.