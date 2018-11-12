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«Теория большого взрыва» не будет выходить без Шелдона
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«Теория большого взрыва» не будет выходить без Шелдона 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Звезда сериала Джонни Галэки опроверг слухи о том, что планируется снимать спин-офф без Шелдона.
В этом году стало известно, что двенадцатый сезон сериала "Теория большого взрыва" станет последним. Комедийное шоу об ученом-зануде Шелдоне Купере стало одним из самых длинных в США.
Недавно актер, который сыграл Леонарда Хофстедера — соседа и лучшего друга Шелдона, заявил, что у "Теории большого взрыва" не может быть продолжения без главного персонажа. Таким образом Галэки опроверг многочисленные слухи о том, что сериал ждет спин-офф.
"Шоу не будет продолжаться без Джима. Никто в этом не заинтересован", — сообщил Джонни.
Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Однако все актеры сериала не скрывали, что были очень огорчены новостью о закрытии шоу. Кейли Куоко, сыгравшая красотку Пенни, рассказала, что плакала целую неделю.
"Мы все плакали и обнимались. Сериал стал нашей жизнью. Думаю, нам всем будет непривычно без этих съемок", — поделилась актриса.
Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Кейли призналась, что думала, что актеров собрали обсуждать детали тринадцатого сезона, но продюсер неожиданно объявил о закрытии шоу.
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