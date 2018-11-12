Сериалы, которые можно посмотреть за один вечер 

Понедельник — хороший повод начать что-то новое, например, начать смотреть новый сериал. Тем более, они такие хорошие.
"Леденящие душу приключения Сабрины" (2018 — …)
Помните о существовании маленькой ведьмочки Сабины, так вот, это она. На этот раз она должна найти свое место в смертном мире и противостоять большому злу, которое угрожает всему миру.
"Маньяк" (2018)
Доктор Мантлрэй создал «волшебное» лекарство, которое способно вылечить от всего, аде от разбитого сердца. Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим — два незнакомства, которые согласились протестировать на себе чудо лекарство, но их никто не предупредил о побочных эффектах.
"Острые предметы" (2018 — …)
Камилла Прикер — репортер, едет в свой родной провинциальный городок из Чикаго, чтобы написать о маньяке, жертвами которого стали несколько девочек. Все бы ничего, если бы девушка не погрузилась в страшную реальность провинциального городка.
"Патрик Мелроуз" (2018)
Всеми любимый Бенедикт Камбербэтч в этом сериале представляет в образе плейбоя, аристократа и алкоголика. У него есть все, что можно послать, но так же есть история из детства, которая разрушает его жизнь.
"Призраки дома на холме" (2018 — …)
Семья очень долго жила в доме, населенном призраками. Им посчастливилось съехать оттуда, но обстоятельства заставляют их вернуться туда, где они лицом к лицу встретятся со злом, проживающим в стенах дома.
"Убивая Еву" (2018 — …)
Вилланель — наемная убийца с русскими корнями. Ей предстоит справиться с необычной противницей — скромной сотрудницей спецслужб.
"Шучу" (2018 — …)
Сериал с участием Джимом Керри заведомо хороший сериал. Джефф — главный герой, на работе он может развеселить каждого, ведь он работает ведущим телепередач, но его личная жизнь идет к чертям.