Сериалы, которые можно посмотреть за один вечер

Понедельник — хороший повод начать что-то новое, например, начать смотреть новый сериал. Тем более, они такие хорошие.

"Леденящие душу приключения Сабрины" (2018 — …)

Помните о существовании маленькой ведьмочки Сабины, так вот, это она. На этот раз она должна найти свое место в смертном мире и противостоять большому злу, которое угрожает всему миру.

"Маньяк" (2018)

Доктор Мантлрэй создал «волшебное» лекарство, которое способно вылечить от всего, аде от разбитого сердца. Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим — два незнакомства, которые согласились протестировать на себе чудо лекарство, но их никто не предупредил о побочных эффектах.

"Острые предметы" (2018 — …)

Камилла Прикер — репортер, едет в свой родной провинциальный городок из Чикаго, чтобы написать о маньяке, жертвами которого стали несколько девочек. Все бы ничего, если бы девушка не погрузилась в страшную реальность провинциального городка.

"Патрик Мелроуз" (2018)

Всеми любимый Бенедикт Камбербэтч в этом сериале представляет в образе плейбоя, аристократа и алкоголика. У него есть все, что можно послать, но так же есть история из детства, которая разрушает его жизнь.

"Призраки дома на холме" (2018 — …)

Семья очень долго жила в доме, населенном призраками. Им посчастливилось съехать оттуда, но обстоятельства заставляют их вернуться туда, где они лицом к лицу встретятся со злом, проживающим в стенах дома.

"Убивая Еву" (2018 — …)

Вилланель — наемная убийца с русскими корнями. Ей предстоит справиться с необычной противницей — скромной сотрудницей спецслужб.

"Шучу" (2018 — …)