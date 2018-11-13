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Новые «Зачарованные» вошли в топ популярных сериалов CW
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Новые «Зачарованные» вошли в топ популярных сериалов CW 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Зачарованные"
Ремейк «Зачарованных» ругали, не щадя, и критики, и зрители, однако выяснилось, что кое-какая аудитория у нового сериала все-таки есть — достаточная, чтобы обеспечить «Зачарованным» 2.0 место в четверке самых популярных сериалов CW по количеству зрителей.
Представители CW объявили, что «Зачарованные» замыкают четверку самых популярных сериалов, расположившись в списке после «Флэша», «Ривердейла», «Наследия».
Судя по официальной статистике, «Зачарованные», выходящие в эфир по воскресеньям, собирают у экранов в среднем 1,9 миллиона зрителей, доля зрителей в самой ценной категории, 18-49 лет, составляет 0.7. Этих показателей хватило, чтобы CW решил дозаказать новые эпизоды — первый сезон «Зачарованных» получит еще 9 серий и, таким образом, общее их количество составит 22.
Наряду с «Зачарованными» дополнительные эпизоды получат еще два новичка в расписании CW — «Наследие», спин-офф «Дневников вампира» и «Древних», а также совсем новый сериал, молодежная футбольная драма All American.
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