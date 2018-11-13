7 сериалов, которые оправдали рейтинг 18+

С приходом кабельных каналов телевидение изменилось во многих аспектах чего только стоит ослабленная цензура, из которой родились сотни великих сериалов.

Если в конце 1990-х секс и жестокость на малом экране могли шокировать зрителя в "Сексе в большом городе" и "Клане Сопрано", то сейчас они стали настолько обычным явлением, что удивить смогут разве что изощренной фантазией, а это, к сожалению, большая редкость.

Если при разговоре о сериальной эротике в вашей памяти всплывают "Блудливая Калифорния", "Спартак" или "Игра престолов", то вам срочно стоит обновить список будущих просмотров. Собрали для вас 7 не самых известных сериалов, которые оправдывают свой возрастной рейтинг 18+.

Мастера секса

Showtime всегда считался чем-то вроде HBO для бедных: они тоже пытаются делать великие сериалы без цензуры, но получается так себе. "Мастера секса" как раз тот случай, когда сериал мог встать на путь величия, но где-то оступился. В течение четырех сезонов доктор Мастерс и его секретарша (а позже любовница) Вирджиния пытаются разобраться в загадочном сексе, его фазах и человеческой физиологии. На дворе середина 1950-х, поэтому на такие исследования все смотрят раскрыв глаза, но герои не унывают и ставят эксперименты на себе и куче подопытных.

Жеребец

НВО, как известно, всегда опережали своих конкурентов, когда дело касалось сериальных убийств или обнаженки двух составляющих, которые в итоге переросли в почерк канала. "Жеребец" как раз типичный продукт HBO. Это черная комедия о разведенном тренере по баскетболу, который, устав от бедной жизни, берет себя и свое достоинство в руки, чтобы стать жиголо. В меру смешной, где-то драматичный, но в целом очень эротичный сериал не снискал популярности в свое время, зато сейчас его активно включают в список самых недооцененных продуктов HBO. Тем более, черных комедий много не бывает!

Тайный дневник девушки по вызову

Близкий по духу "Сексу в большом городе" такой же легкий и юмористический сериал, который относится к сексу без излишнего ханжества. Только вместо четырех подруг здесь одна героиня, но с двумя личностями. Для всех она Ханна недавняя выпускница престижного университета, а для богатых клиентов Белль, известная в Лондоне девушка по вызову. Жизнь на два фронта чревата кучей проблем, поэтому, собственно, Ханне/Белль и приходится несладко.

Черные паруса

Начало XVIII века золотое время пиратов в Карибском бассейне. Реально существующие капитаны напиваются, спорят друг с другом, грабят корабли и пытаются дать отпор британскому флоту, который старается уничтожить пиратов. "Рим" в свое время доказал, что эротика отлично сочетается с историей, поэтому создателям сериала нужно было выбрать интересную эпоху. И они не прогадали! "Черные паруса" обычно сравнивают с "Игрой престолов", но, кажется, он больше напоминает "Спартака", другое детище канала Starz. А это огромный плюс!

Чужестранка

Возможно, лучшая мелодрама на ТВ. Запутанная история военный медсестры Клэр, которая то ли по случайности, то ли по божьему вмешательству попадает из времен Второй мировой войны в середину XVIII века. На дворе снова война, в этот раз шотландцы пытаются отвоевать независимость у англичан. Девушке приходится стать женой местного воина и найти способ вернуться домой. Правда, в следующих сезонах жизнь подло будет кидать ее по другим эпохам, так что скучать не приходится. Недавно состоялась премьера 4-го сезона (пока заказано 6), но книг в первоисточнике аж 9 штук, так что можете смело начинать просмотр, не боясь резкого закрытия проекта.

Секс в другом городе

Главный в нулевых сериал о лесбиянках отечественному зрителю известен по заголовку-оммажу "Сексу в большом городе". Чем-то они и вправду похожи "Слово на букву Л" рассказывает историю восьми подруг на фоне динамичного Лос-Анджелеса. Они любят, дружат и ненавидят, а также меняются и становятся лучше на протяжении шести сезонов. За это время было показано больше 100 секс-сцен, каждая из которых запомнилась настолько, что фанаты даже составили топ, в котором расположили их от худшей к лучшей. Даже огромная фанатская база "Игры престолов" не шла на такие подвиги ради любимого сериала.

Девушка по вызову