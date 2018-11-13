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«Доктор Рихтер» возвращается на экраны
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«Доктор Рихтер» возвращается на экраны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Рихтер"
«Доктор Рихтер» с новым сезоном возвращается в эфир телеканала "Россия".
Доктор Андрей Александрович Рихтер, в образ которого вживался Алексей Серебряков, снова возьмется за распутывание неразрешимых на первый взгляд медицинских случаев.
Проект в каждой серии погружает зрителя в мир гениального врача, которого интересуют исключительно сложные и запутанные медицинские истории. Он пытается разобраться с самыми странными симптомами и выяснить, что за болезни за ними стоят.
Если вы знакомы с американским проектом "Доктор Хаус", наверное, вам будет интересно посмотреть на отечественную интерпретацию популярной истории.
Продолжение сериала «Доктор Рихтер» стартует 19 ноября в эфире телеканала "Россия" в 21:00.
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