«Доктор Рихтер» возвращается на экраны 

«Доктор Рихтер» с новым сезоном возвращается в эфир телеканала "Россия".
Доктор Андрей Александрович Рихтер, в образ которого вживался Алексей Серебряков, снова возьмется за распутывание неразрешимых на первый взгляд медицинских случаев.
Проект в каждой серии погружает зрителя в мир гениального врача, которого интересуют исключительно сложные и запутанные медицинские истории. Он пытается разобраться с самыми странными симптомами и выяснить, что за болезни за ними стоят.
Если вы знакомы с американским проектом "Доктор Хаус", наверное, вам будет интересно посмотреть на отечественную интерпретацию популярной истории.
Продолжение сериала «Доктор Рихтер» стартует 19 ноября в эфире телеканала "Россия" в 21:00.