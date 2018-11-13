«Доктор Рихтер» возвращается на экраны

«Доктор Рихтер» с новым сезоном возвращается в эфир телеканала "Россия".

Проект в каждой серии погружает зрителя в мир гениального врача, которого интересуют исключительно сложные и запутанные медицинские истории. Он пытается разобраться с самыми странными симптомами и выяснить, что за болезни за ними стоят.

Если вы знакомы с американским проектом "Доктор Хаус", наверное, вам будет интересно посмотреть на отечественную интерпретацию популярной истории.

Продолжение сериала «Доктор Рихтер» стартует 19 ноября в эфире телеканала "Россия" в 21:00.