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На экраны выходит новый сериал с Прилучным
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На экраны выходит новый сериал с Прилучным 

Рамблер 15 часов назад
Новый проект «Желтый глаз тигра», который подготовили режиссер Марк Горобец и сценарист Виталий Москаленко, выходит на экраны уже в начале следующей недели.
Сериал рассказывает историю дружбы четверых школьных товарищей, которые не раз представляли себе свое успешное будущее и мечтали заработать миллионы на добыче и, соответственно, последующей продаже янтаря. Однако жизнь распорядилась по-своему, друзья пошли разными дорогами: кто-то не чурается крови и воровства, а кто-то стал как раз с такими людьми бороться.
Четверку школьный товарищей в сериале сыграли Павел Прилучный, Иван Ивашкин, Роман Курцын и Максим Костромыкин.
Новый сериал в жанре криминального боевика выйдет на экраны 19 ноября в 21:45 на Первом канале. Фильм основан на реальных событиях.
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