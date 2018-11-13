На экраны выходит новый сериал с Прилучным

Новый проект «Желтый глаз тигра», который подготовили режиссер Марк Горобец и сценарист Виталий Москаленко , выходит на экраны уже в начале следующей недели.

Сериал рассказывает историю дружбы четверых школьных товарищей, которые не раз представляли себе свое успешное будущее и мечтали заработать миллионы на добыче и, соответственно, последующей продаже янтаря. Однако жизнь распорядилась по-своему, друзья пошли разными дорогами: кто-то не чурается крови и воровства, а кто-то стал как раз с такими людьми бороться.

Новый сериал в жанре криминального боевика выйдет на экраны 19 ноября в 21:45 на Первом канале. Фильм основан на реальных событиях.