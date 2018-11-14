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Назван самый популярный в мире сериал Marvel
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Назван самый популярный в мире сериал Marvel 

Киноафиша + ещё 1 2 часа назад
Фото: Киноафиша
В следующем году Disney запустит свой стриминговый сервис и порадует поклонников Marvel целой серией новых мини-сериалов, посвященных второстепенным супергероям киновселенной MCU. Пока же самым популярным сериалом Marvel на ТВ являются, согласно результатам нового исследования аналитического агентства Parrot Analytics, «Агенты Щ. И. Т.»
Хотя этой весной судьба «Агентов Щ. И. Т.» висела на волоске (ходили слухи, что ABC не продлит сериал Marvel еще на один сезон), в итоге сериал превзошел по популярности все остальные проекты Marvel.
Нет ничего удивительного в том, что популярность «Агентов Щ. И. Т.» намного выше, чем у новинок по комиксам Marvel («Беглецы» (Runaways) и «Плащ и кинжал» (Cloak & Dagger)). Куда интересней тот факт, что «Агенты Щ. И. Т.» оказались популярней каждого из проектов Marvel/Netflix — «Сорвиголовы», «Джессики Джонс», а также неожиданно закрытых Netflix «Люка Кейджа» и «Железного кулака».
Согласно данным Parrot Analytics, популярность «Агентов Щ. И. Т.» сравнима с популярностью таких сериалов, как «Мыслить как преступник», «Лучше звоните Солу» и «Викинги». Более того — сериал Marvel по популярности превзошел такие сериалы, как «Бойся ходячих мертвецов», «Стрела» и «Супергерл».
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