Как снимали сериал «Мама

19 ноября на канале «Домашний» премьера нового мелодраматического сериала.

Изначально телепроект задумывался как сериал о школе, но уже в процессе работы над ним превратился в масштабную историю о взаимоотношениях разных поколений, школьниках, любви, предательстве, тайнах. То есть обо всем том, с чем в той или иной степени мы все сталкиваемся в реальной жизни.

По сюжету главной героине Вере Субботиной несколько лет назад пришлось отказаться от своей любви к Кириллу, хотя он умолял ее остаться. Вера начала новую жизнь: переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицей. Но судьба снова подвергает ее испытаниям, сталкивая с любимым человеком, и Вере предстоит сделать сложный выбор…

На роли влюбленных пригласили супругов Юлию Мельникову Павла Трубинера . Однако такой задумки у создателей проекта не было, Юля и Павел оказались в одном сериале благодаря случайности.

— На главную героиню рассматривались разные актрисы, — рассказала Wday.ru режиссер проекта Гузэль Киреева . — А с Юлией Мельниковой получилась интересная история. Она пробовалась ко мне в другой сериал и запомнилась мне на кастинге. А спустя время я начала работу над сериалом «Мама» и увидела именно ее в главной роли. В качестве партнера Юле мы рассматривали несколько артистов. Актеров нужного нам возраста не так уж много. Потому что в те времена кино было в упадке, в театральные вузы упал набор, как и спрос на артистов, все шли учиться на юристов, спортсменов. И тут мы поняли, что у самой Юли супруг Павел Трубинер — замечательный артист и красивый мужчина. Когда я увидела их вместе, поняла, что это именно тот герой, который нам нужен. Паша принял предложение, и на мой взгляд, получилось очень интересно.

С кем я определилась тут же, так это с Галиной Александровной Польских . Ее в роли завуча видела, и тут других вариантов не было. Она у меня уже не первый раз играет. На нее смотрю как на бога, маму, близкую подругу, родного человека. Галина Александровна настолько к себе притягивает, завораживает своей теплотой. Она — настоящая звезда.

С Мариам Мерабовой, которая сыграла заместителя председателя родительского комитета, я тоже давно знакома, позвать ее в сериал было моей идеей. Мы первый раз встретились в 2009 году. Еще тогда ей говорила, что такой певице как она надо идти на шоу «Голос», она отвечала: «Вот сейчас рожу и пойду», и пошла (исполнительница участвовала в третьем сезоне шоу. — Прим. Wday.ru). А когда мы снимали сериал «Мама» сказала ей: «Давай попробуемся? Если не понравишься мне, сразу разойдемся». Она приходила на пробы несколько раз, играла со всеми партнерами, со своим сыном киношным и в итоге справилась.

Класс собрали из реальных школьников

— Что касается роли девочки-подростка, дочери главного героя, то тут я первым делом подумала об Алене Новицкой , с которой уже неоднократно работала. Отсмотрела многих, но никто не убедил так, как Алена. И остановились на ней. Другие дети, которые играли школьников и получали роли со словами, тоже проходили пробы. Текста у них не было, поэтому наша кастинг-директор Люба сказала им, что они должны войти и сразу удивить режиссера. Кто-то приходил с рыбой, завернутой в газету, и бросал мне ее на стол, кто-то в парах с номерами выступал, а одна девочка плакала и говорила, что она беременна. Вот такая была у детей импровизация.

У героини Алены по сюжету должны были быть подружки, и тут я подумала: а почему бы мне не попросить свою дочку-девятиклассницу сыграть одну из них? Сначала предложила ей, а потом весь класс добрала одноклассниками своей дочери. Если мы снимали в учебное время, то представительница нашего родительского комитета писала директору и учителям письмо и официально отпрашивала детей на два-три дня.

Наблюдать за ними было очень интересно. Дети, у героев которых были слова, чувствовали себя более звездными и собрались в отдельную группу, те, кто из класса моей дочки, — в свою компанию. То есть модель общества получилась прямо как у взрослых.

Вместо смерти — любовь