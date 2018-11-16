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Пользователи неоднозначно восприняли финал «Мажора»
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Пользователи неоднозначно восприняли финал сериала «Мажор» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли считается, пожалуй, одним из самых успешных российских сериалов за последние несколько лет. Первые два сезона завоевали любовь зрителей, поэтому финальные серии поклонники ждали с нетерпением.
«Слабонервным смотреть с осторожностью»: что ждет зрителей в финале «Мажора»Третий сезон детективного сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли подходит к концу. Любовь Аксенова, исполнительница роли Кати, интригует подписчиков в Инстаграме заявлением о «мощной развязке». А зрители пытаются вычислить, какое именно потрясение нас ждет в финальной серии. Весь третий сезон вызывал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни были разочарованы происходящим на экране, а другие благодарили актеров за хорошую работу. В любом случае, финальная серия никого не оставила равнодушным.
В конце сериала главные герои погибают — герои Павла Прилучного и Карины Разумовской лежат на полу вместе после того, как в них выстрелила героиня Любови Аксеновой. Стоит отметить, что финал оставил много вопросов, а многие пользователи считают, что Соколовский и Родионова все же могли выжить.
В Сети бурно обсуждают концовку сериала. Поклонники не могут сойтись в одном мнении. Одни признаются, что плакали в конце и благодарят за такой трагический, но эмоциональный финал, а другие возмущены тем, что сериал закончился именно так.
«Я просто в шоке от финала», «Как вы могли допустить такую тупую концовку!», «Я тоже ревела, печальный конец», «Очень хороший актёрский состав, сыграли на отлично, конец фильма меня конечно шокировал», «Посмотрела финал мажора, я была в шоке, очень жалко и безумно обидно… надеюсь на продолжение», «В общем накрутили, что ни в сказке сказать, ни пером описать! И весь сезон был построен на каких-то выжимках», — пишут пользователи в Сети.
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