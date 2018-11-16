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Объявлен лучший сериал года 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский журнал Time составил рейтинг десяти лучших сериалов, выходивших в 2018 году. Лидером списка стал триллер «Убивая Еву».
Сериал рассказывает о Вилланель (Джоди Комер), наемной убийце с русскими корнями. На нее начинает охотиться сотрудница британской разведки MI5 Ева Поластри (Сандра О).
Второе место занял психологический триллер «Острые предметы» с Эми Адамс в главной роли. Сюжет в нем вращается вокруг журналистки Камиллы Прикер, которая возвращается в родной город, чтобы написать статью о недавнем жестоком убийстве девушки. Третью строчку занял второй сезон драматической комедии «Атланта» Дональда Гловера. Кинокритики назвали сериал «самым непредсказуемым шоу на телевидении».
В топ-10 также попали сериалы «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли наркомана-аристократа, второй сезон фантастической комедии «В лучшем мире», японское реалити-шоу «Дом с террасой: Открывая новые двери», второй эпизод сериала «Когти», итальянская драма «Моя гениальная подруга» и психологический триллер «Возвращение домой».
Завершает рейтинг сериал «Поза», повествующий о группе артистов-транссексуалов, которые живут обычной жизнью в Нью-Йорке 1987 года, но жаждут признания и успеха.
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