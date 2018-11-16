Объявлен лучший сериал года

Американский журнал Time составил рейтинг десяти лучших сериалов, выходивших в 2018 году. Лидером списка стал триллер «Убивая Еву».

Сериал рассказывает о Вилланель ( Джоди Комер ), наемной убийце с русскими корнями. На нее начинает охотиться сотрудница британской разведки MI5 Ева Поластри (Сандра О).

Второе место занял психологический триллер «Острые предметы» с Эми Адамс в главной роли. Сюжет в нем вращается вокруг журналистки Камиллы Прикер, которая возвращается в родной город, чтобы написать статью о недавнем жестоком убийстве девушки. Третью строчку занял второй сезон драматической комедии «Атланта» Дональда Гловера . Кинокритики назвали сериал «самым непредсказуемым шоу на телевидении».

В топ-10 также попали сериалы «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли наркомана-аристократа, второй сезон фантастической комедии «В лучшем мире», японское реалити-шоу «Дом с террасой: Открывая новые двери», второй эпизод сериала «Когти», итальянская драма «Моя гениальная подруга» и психологический триллер «Возвращение домой».

Завершает рейтинг сериал «Поза», повествующий о группе артистов-транссексуалов, которые живут обычной жизнью в Нью-Йорке 1987 года, но жаждут признания и успеха.