«Мама»: о чем расскажет новый сериал

О чем сериал «Мама»?

В качестве основного места действия в сериале выбрана московская школа, а в качестве героев — учителя. Однако «Мама» гораздо шире, чем просто сериал о школе. Уже из названия ясно, что главное место в сюжете сериала будут занимать отношения не только между учителями и учениками, но и между родителями и детьми.

«Из скромной идеи сериала о школе получилась масштабная история о нескольких поколениях и взаимоотношениях между ними, о школе и школьниках, о любви и предательстве»,

Сериал начинается с того, что молодая учительница русского языка и литературы (Юлия Мельникова) переезжает в Москву и устраивается работать в лицей. Так она встречает Кирилла (Павел Трубинер), в которого была влюблена много лет назад. Однажды Вера уже отказалась от своей любви к нему, потому что он был женат. Но теперь ее совесть и выдержка вновь подвергнутся сложному испытанию, ведь жена Кирилла Надежда ( Марина Дровосекова ) — мама одной из учениц лицея и председатель родительского комитета. Избежать встречи с «призраками прошлого» Вере не удастся. А может, она поменяла работу намеренно?..

Любовный многоугольник

Судя по анонсам, у Кирилла, кроме жены Надежды и бывшей возлюбленной Веры, есть еще и любовница. Несмотря на то, что Надежда полностью погружена в семью и старается окружить мужа и дочь заботой, сама она несчастна и не получает от супруга ни любви, ни нежности

«Такой тип нереализованной женщины, как моя Надежда, знаком каждому. У нее много энергии, которую некуда направить. Поэтому она вкладывает в дочь и мужа больше, чем им необходимо, и они устают от этой удушающей любви. Она слишком терпеливая, что делает ее несчастной в браке.

От этой удушающей любви Кирилл сбегает в объятия к любовнице Соне (Валерия Шкирандо). Кирилл ее начальник, и в связь с ним она вступает только для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Однако со временем этот роман перерастает в нечто большее и Соня влюбляется в Кирилла.

О чьей маме речь?

Создатели сериала неспроста назвали его именно так: несмотря на запутанность отношений Кирилла с женой, любовницей и бывшей возлюбленной, не менее важное место в этой истории занимает и его дочь Кристина ( Алёна Новицкая ). Судя по анонсам, ее матерью может оказаться вовсе не жена Кирилла Надежда. Как трудный подросток воспримет эту новость и свою новую «маму», будет зависеть только от Кирилла. Взрослым придется отвечать за ошибки прошлого, чтобы не испортить будущее детей.

Кого сыграют Галина Польских и Борис Щербаков?

Главными людьми в лицее, куда устроилась работать Вера, являются завуч Ульяна Павловна (Галина Польских) и директор Лев Матвеевич (Борис Щербаков). Оба они — педагоги старой школы, уравновешенные, уважаемые и серьезные люди. Завуч и директор давно испытывают симпатию друг к другу, но не переступают границы рабочих отношений.

«У моей Ульяны Павловны есть и симпатия в школе — директор. Хотя они оба уже и в возрасте, но ведь любовь у каждого своя, и в любые годы хочется, чтобы она была красивой и настоящей»,

— с теплотой отзывается об особенных взаимоотношениях завуча и директора Галина Польских.

Сериал «Мама» будет выходить с 19 ноября в 19:00 по будням на канале «Dомашний».