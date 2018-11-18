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Когда выйдет новый сезон «Полицейского с Рублевки»
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Когда выйдет новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки» 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Четвертый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" с Александром Петровым в главной роли выйдет на экраны уже 3 декабря. Сообщается, что смотреть онлайн прямо в момент появления новых серий его смогут только подписчики платформы ТНТ-PREMIER.
Неунывающий полицейский Гриша Измайлов в исполнении Андрея Петрова успел настолько полюбиться зрителям, что они с нетерпением ждут каждого нового сезона сериала "Полицейский с Рублевки". Портал vokrug.tv обрадовал фанатов — ждать им осталось совсем недолго.
Названа точная дата выхода первой серии четвертого сезона "Полицейского с Рублевки".
Увидеть его на своих экранах можно будет уже 3 декабря. Правда доступна эта роскошь будет только тем, кто подписался на платформу ТНТ-PREMIER.
Отметим, о том, что съемки нового сезона подошли к концу еще в начале ноября сообщил поклонникам исполнитель одной из главных ролей Сергей Бурунов. "Завтра последний день съемок. А первые серии уже смонтированы и ждут-ждут выхода на экран", — написал он на своей станице в Instagram 8 ноября.
Напомним, сериал "Полицейский с Рублевки" рассказывает историю молодого сотрудника правоохранительных органов Гриши Измайлова, который занимается раскрытием преступлений в элитном подмосковном поселке на Рублевском шоссе. Во втором сезоне ленты полицейский отдел переехал в менее презентабельное Бескудниково, однако уже к третьему вернулся в родные пенаты. Там же, судя по всему, будут проходить действия и четвертого сезона.
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