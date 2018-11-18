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Создатель Рэмбо о причине отмены сериала
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Создатель Рэмбо о причине отмены сериала по мотивам франшизы 

Фильм.Ру 2 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Несколько лет назад Fox разрабатывали сериал "Рэмбо: Новая кровь", в центре внимания которого должен был оказаться сын персонажа Сильвестра Сталлоне (сам Слай появился бы только на втором плане). В интервью Digital Spy автор романа "Первая кровь" Дэвид Моррелл объяснил, прочему проект так и не увидел свет.
"Рэмбо было бы уже лет семьдесят, как сейчас Сильвестру. Но сделать главным героем сериала персонажа с таким возрастом не получится ‒ современный зритель не стал бы это смотреть. Поэтому они решили рассказать о сыне Рэмбо, который вернулся с одной из Войн в Заливе, как и в своё время Джон Рэмбо приехал домой после Вьетнама. Правда, здесь уже никто не учитывал, насколько сильно Рэмбо травмировала война: серьёзные отношения давались ему с трудом, что уж говорить о потенциальном отцовстве. Об этом все забыли. Предполагалось, что сын Джона будет применять свои армейские навыки на гражданке… Вот только для чего? Бороться за правое дело, как в 'Великом уравнителе'? Эти вопросы остались без ответа, и вскоре, насколько я знаю, всё заглохло", ‒ говорит Моррелл.
В данный момент Сталлоне снимается в новом фильме цикла под названием "Рэмбо 5: Последняя кровь". Теперь ветерану Вьетнамской войны придётся отправиться в Мексику, чтобы вызволить внучку своей знакомой из лап безжалостного наркобарона.
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