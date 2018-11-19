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Безруков рассказал о продолжении сериала «Годунов»
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Безруков рассказал о продолжении сериала «Годунов» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Годунов"
В начале октября на телеканале «Россия 1» состоялась премьера исторического сериала «Годунов», главную роль в котором сыграл Сергей Безруков.
На следующий день после показа последней серии драмы в официальном микроблоге телеканала появилась информация о том, что сериал продлен на второй сезон. А на днях информацией о продолжении телевизионного фильма поделился и Сергей Безруков.
Оказывается, съемки второго сезона продолжаются и совсем скоро зрители смогут увидеть новые эпизоды сериала. Этой информацией поделился на своей официальной странице Instagram Сергей Безруков. Актер опубликовал фотографии, сделанные во время озвучания новых серий.
По словам Безрукова, его герой в новом сезоне предстанет перед зрителями уже в роли царя. Премьера новых серий «Годунова» состоится уже в начале следующего года.
Отметим, что сериал был благосклонно принят зрителями, подписчики Сергей Безрукова признались, что очень ждут следующего сезона.
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