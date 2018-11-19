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Премьеры недели: 4 новых сериала с 19 по 25 ноября
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Премьеры недели: 4 новых сериала с 19 по 25 ноября 

Ivi.ru 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Королева Америки"
Во-первых, о продолжениях:
19 ноября стартует 2-й сезон сериала «Доктор Рихтер»;
19 ноября стартует 3-й сезон сериала «Последнее королевство» (The Last Kingdom);
23 ноября стартует 3-й сезон сериала «Граница» (Frontier).
А теперь перейдем к премьерам недели.

"#СеняФедя"

Россия, СТС
Дата премьеры: 19 ноября
В ролях: Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова, Ирина Аугшкап, Леся Кудряшова
Закадычные повара Сеня и Федя увольняются и становятся собственниками небольшой закусочной на колесах. Дела не задаются с первого же дня: клиенты жалуются, «кухня» слишком маленькая, да и у каждого из поваров свое видение бизнеса. Но ничто так не объединяет людей, как совместный кредит.

"Желтый глаз тигра"

Россия, Первый канал
Дата премьеры: 19 ноября
В ролях: Павел Прилучный, Катерина Шпица, Карина Андоленко, Максим Костромыкин, Агния Кузнецова, Роман Курцын
2003 год, Калининград. Пятнадцать лет спустя встречаются четыре лучших друга. Когда-то они с улыбкой мечтали о светлом будущем, а теперь одному из них придется разоблачить преступную сеть, у истоков которой стоит остальная троица.

"Королева Америки / Queen America"

США, Facebook watch
Дата премьеры: 21 ноября
В ролях: Белль Шусе, Кэтрин Зета-Джонс, Рана Рой, Изабелла Амара, Молли Прайс, Ивэн Кастелло
Шоу-консультант Вики Эллис подготавливает девушек модельной внешности к различным конкурсам. Как правило, ее подопечные забирают домой огромный букет и корону, но очередная клиентка Вики, страшненькая, неуклюжая и бестолковая девушка, становится настоящим испытанием.

"Грязный Джон / Dirty John"

США, Bravo
Дата премьеры: 25 ноября
В ролях: Эрик Бана, Конни Бриттон, Джулия Гарнер, Джуно Темпл, Александр Гомес, Джейк Эйбел
Одинокая Дебра знакомится онлайн с симпатичным и обаятельным врачом Джоном. Их знакомство быстро перерастает в серьезный роман, и, кажется, они нашли друг друга. Только дочь Дебры уверяет мать, что ее бойфренд скрывает какую-то тайну. Некоторое время спустя героиня понимает, что ее дочь права и пора снять розовые очки.
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