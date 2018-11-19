Премьеры недели: 4 новых сериала с 19 по 25 ноября

Во-первых, о продолжениях:

19 ноября стартует 2-й сезон сериала «Доктор Рихтер»;

19 ноября стартует 3-й сезон сериала «Последнее королевство» (The Last Kingdom);

23 ноября стартует 3-й сезон сериала «Граница» (Frontier).

А теперь перейдем к премьерам недели.

"#СеняФедя"

Россия, СТС

Дата премьеры: 19 ноября

Закадычные повара Сеня и Федя увольняются и становятся собственниками небольшой закусочной на колесах. Дела не задаются с первого же дня: клиенты жалуются, «кухня» слишком маленькая, да и у каждого из поваров свое видение бизнеса. Но ничто так не объединяет людей, как совместный кредит.

"Желтый глаз тигра"

Россия, Первый канал

Дата премьеры: 19 ноября

2003 год, Калининград. Пятнадцать лет спустя встречаются четыре лучших друга. Когда-то они с улыбкой мечтали о светлом будущем, а теперь одному из них придется разоблачить преступную сеть, у истоков которой стоит остальная троица.

"Королева Америки / Queen America"

США, Facebook watch

Дата премьеры: 21 ноября

Шоу-консультант Вики Эллис подготавливает девушек модельной внешности к различным конкурсам. Как правило, ее подопечные забирают домой огромный букет и корону, но очередная клиентка Вики, страшненькая, неуклюжая и бестолковая девушка, становится настоящим испытанием.

"Грязный Джон / Dirty John"

США, Bravo

Дата премьеры: 25 ноября

Одинокая Дебра знакомится онлайн с симпатичным и обаятельным врачом Джоном. Их знакомство быстро перерастает в серьезный роман, и, кажется, они нашли друг друга. Только дочь Дебры уверяет мать, что ее бойфренд скрывает какую-то тайну. Некоторое время спустя героиня понимает, что ее дочь права и пора снять розовые очки.