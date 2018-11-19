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Французы могли бы снять сериал по клипу «Ленинграда»
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Французы могли бы снять сериал по клипу «Ленинграда» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Рамблер
Французские продюсеры оценили клип "Кольщик" и заявили, что могли бы снять веб-сериал. На круглом столе "Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии" выступала телевизионный редактор TF1 Анна Санта Мария, слова которой передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мероприятия.
Анна Санта Мария отметила, что российский видео-контент отличается высоким качеством и весьма востребован западными пользователями. Такие выводы она сделала, ознакомившись с результатами мониторинга Youtube и аналогичных российских видеоплатформ.
Также Анна Мария выделила клип группировки "Ленинград" — "Кольщик", режиссером которого выступил Илья Найшуллер. По ее мнению, клип отлично сделан, также она сообщила о намерении снять веб-сериал по его мотивам. Правда о конкретном проекте речи пока не идет.
Клип вышел в феврале 2017 года и на сегодняшний день собрал более 18 миллионов просмотров.
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