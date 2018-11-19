Новые ведьмы: как феминизм стал магией миллениалов

В этом году на экраны вышло сразу три сериала, посвященных колдовству: ребут «Зачарованных» от CW, «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix и новый сезон «Американской истории ужасов» от FX.

К этому списку легко можно добавить премьеру «Суспирии», а также перезапуск ситкома «Моя жена меня приворожила», с которыми зрителям из России только предстоит познакомиться в ближайшее время. Мы решили разобраться, откуда появился тренд на магию и как он влияет на современных девушек.

Отражение повестки

Сюжеты трех самых популярных сериалов этой осени имеют немало отсылок к событиям, происходящим в реальном мире, в том числе и тем, в которые сложно поверить. Волна колдовских проектов становится способностью выразить ярость по поводу несправедливости судов и многочисленных проявлений дискриминации. Это совершенно новый способ передать эмоции гнева и разочарования — и его посыл легко улавливают зрители.

В «Зачарованных» уже в первой серии три сестры обнаруживают в себе мощную силу и используют ее для борьбы с сексуальным насилием, которое совершает известный профессор на протяжении десятилетий. Вся эта серия выглядит как фантазия, в которой у женщины есть возможность избавиться от всех агрессоров взмахами руки, а не годами отстаивать свои права у разных инстанций и требовать справедливости суда.

В «Американской истории ужасов» ковен Сары Полсон возвращается, чтобы дать отпор самому Антихристу. Власти ведьм угрожает сын Сатаны, так как он может стать Верховным жрецом, то есть занять роль, которую женщины исполняют поколениями. В этом кроется еще и небольшая ирония: как мужчины добиваются верхней ступеньки карьеры, зная, что после этого настает конец всему живому.

Кровавая версия Сабрины Спеллман, знакомой нам с детства, демонстрирует мир, в котором колдовство и жертвоприношение — абсолютная норма, а ковеном управляет Дьявол, который хочет сделать Сабрину своей рабыней. Решительная девушка отказывается от роли, которая ей уготована от рождения, и собирается побороться за всеобщее благо, а не только за возможность находиться возле всемогущего.

Пристрастие к колдовству в современном обществе демонстрирует сложившуюся повестку дня: чтобы что-то изменилось к лучшему, нужно применить максимум угроз и, возможно, даже пустить немного крови, чтобы добиться справедливости.

Ощущение контроля

Колдовство — не только слепая вера в то, чего не существует на самом деле. Автор книги «Общины ведьм» Хелен Бергер провела 10-летнее исследование молодых девушек, которые принимали участие в ковенах, ритуалах и других волшебных обрядах.

Тот способ, которым они обыгрывают колдовство, дает им возможностям подумать о себе как о чем-то мощном.

В рамках своих исследований Бергер объездила три страны, славящиеся своими ковенами, и сделала вывод, что основная причина, по которой антинаучная концепция привлекает современных девушек, — ощущение контроля, которое дает практическая магия. Опрошенные также признавались, что это помогало им познать себя, задуматься о том, в чем заключаются их реальные желания, а также найти в себе храбрость бороться за место в мире.

Новая парадигма

Возможно, сейчас мы наблюдаем новую волну феминизма, которая ранее уже совпадала с трендом на магию. В Америке 60-х годов была образована группа «Завет Богини» — викканская община, выстроеная по матриархальному типу. В нее обращались женщины, которые столкнулись с дискриминацией в отношении своего труда — в этот же момент ведьмы захватили свое место в поп-культуре.

Сериал «Bewitched», получивший в русской локализации название «Моя жена меня приворожила», стал главным хитом телевидения тех лет, регулярно собирая зрителей у экранов. Уже ближе к началу 70-х активистки гендерного движения стали объединяться в сообщества, которые также имели много общего с ведьминскими ковенами.

Одно из самых крупных сообществ тех лет получило название «W. I. T. C. H», что расшифровывалось как «Международный террористический заговор женщин из ада».

Спустя несколько лет серьезной борьбы феминизм расширил свою повестку дня — именно тогда появилось сразу несколько популярных сериалов о колдовстве: классические «Зачарованные», «Баффи — истребительница вампиров», «Сабрина — маленькая ведьма», а также популярнейшие фильмы «Практическая магия», «Крафт» и «Суровое испытание» с лучшими звездами Голливуда.

Любой тренд в поп-культуре становился отражением текущей повестки: так в 2009 свою власть обрели вампирские хроники, символизирующие сексуальную раскрепощенность. В это время ученые все чаще начали говорить о важности женского сексуального удовольствия.

Идеи феминизма третьей волны пока чаще всего истолковываются ошибочно, но все же не теряют своей актуальности, получая серьезное визуальное подкрепление сериальными событиями. Возможно, через несколько лет 2018 будет считаться годом, когда движение за гендерное равенство вступило в новую стадию.

Сообщество поддержки

Женский протест находится в состоянии лихорадки: в большинстве стран женщинам удалось добиться право на выборы, делать репродуктивный выбор и возможность водить машину, но не удалось справиться с разницей в оплате труда и повседневным сексизмом. Привязывать себя к воротам, как делали суфражистки, — не только бесполезно, но и опасно, так что девушки все чаще выражают себя через истории о своем опыте.

В этой ситуации сказки с колдовством занимают свою отдельную нишу для выражения эмоций и переживаний как еще один способ передачи нарратива. Новый культурный сдвиг показывает, что женщины используют ярость, чтобы повлиять на политику: начиная от школьных правил и заканчивая устройством всей страны.

Таким образом, каждая новая вспышка тренда на ведьминские ковены становится отражением существующих женских проблем и давления общества. Если к власти приходят ведьмы, значит, вы что-то делаете не так.