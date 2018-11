Netflix назвал 10 сериалов, которые смотрят запоем

Одной из особенностей всемирно известного сервиса Netflix является то, что новые сезоны сериалов появляются там целиком, а не отдельными сериями. Неудивительно, что многие пользователи сутками не отлипают от экранов.

На днях Netflix опубликовал список из десяти сериалов, которые чаще других просматривают запоем. Под запоем в данном случае подразумевается просмотр хотя бы одного полного сезона в течение семи дней. Детские шоу в расчет не брали.

10-е место. «Американская история ужасов» (American Horror Story)

Задуманный как сериал-антология, в каждом сезоне он предлагает зрителям новый душераздирающий сюжет, от дома-убийцы до шабаша ведьм. Седьмой сезон, вышедший в прошлом году, рассказывает о жительнице Нью-Йорка, страдающей посттравматическим синдромом после событий 11 сентября.

9. «Анатомия страсти» (Grey’s Anatomy)

Уже больше десяти лет длится одиссея молодой женщины-хирурга Мередит Грей. Городская больница Сиэтла предстает сценой для бесконечного клубка любовных интриг, профессиональных разборок и личных драм. Эдакий «Доктор Хаус» для женщин.

8. «13 причин почему» (13 Reasons Why)

Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными его бывшей одноклассницей. В школе Клэй был влюблен в эту девушку, а через некоторое время она покончила с собой. На записях она указывает 13 причин, толкнувших ее на суицид, и Клэй — одна из них.

7. «Побег» (Prison Break)

В первом сезоне знаменитого сериала главный герой Майкл намеренно совершает преступление, чтобы попасть в ту же тюрьму, где сидит его невиновный брат. Предварительно он наносит на тело татуировки в виде плана тюрьмы, чтобы потом уберечь брата от казни, совершив побег. После этого события закручиваются в совсем уж тугой узел.

6. «Карточный домик» (House of Cards)

Политический триллер, в котором Кевин Спейси играет конгрессмена, который становится сначала вице-президентом, а потом и президентом США. Сказать, что при этом он идет по головам, будет слишком мягко. Начиная со второго сезона, сценаристы развивают сюжетную линию жены героя Спейси, которая собирается составить ему конкуренцию на политической арене.

5. «Нарко» (Narcos)

Хроника криминальной жизни легендарного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Естественно, художественного вымысла хватает, но в общих чертах сюжет повторяет основные вехи биографии Эскобара. Так что можно посмотреть хотя бы в образовательных целях.

4. «Очень странные дела» (Stranger Things)

Научно-фантастический сериал с элементами ужасов и детектива. Начинается все с того, что в маленьком городке пропадает мальчик. Начальник полиции открывает расследование, в ходе которого сталкивается в лесу с девочкой, обладающей способностями к телекинезу. И дальше в том же духе. Короче говоря, снято по заветам Стивена Кинга

3. «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead)

Эпидемия библейских масштабов превратила большую часть человечества в зомби. Шериф Рик Граймс путешествует со своей семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места для жизни. По мере того как герои проходят через различные испытания, становится все очевиднее, что всепоглощающий страх тех, кто выжил, может быть опаснее бессмысленных мертвецов, бродящих по земле.

2. «Оранжевый — хит сезона» (Orange Is the New Black)

Пайпер Челмен — ничем не примечательная американка. Живет обычными женскими заботами, радуется жизни. Но тут она мимолетно влюбляется в наркоторговца, и это приводит к тому, что Пайпер сажают в тюрьму на полтора года. Так в биографии американки наступает новый, очень красочный этап.

1. «Во все тяжкие» (Breaking Bad)

Один из лучших сериалов поколения. Школьный учитель химии узнает о том, что болен раком, и решает подзаработать денег для жены и сына, чтобы они ни в чем не нуждались. Для этого Уолтер Уайт избирает необычный путь — принимается изготавливать и продавать метамфетамин. Однако одной партией дело не ограничивается. Однажды связавшись с большими деньгами и бандитами, выпутаться бывает очень сложно.