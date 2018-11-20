11 британских сериалов, которые мало кто знает

На ivi премьера сразу трех новых британских сериалов — «Шетланд», «Бэнкрофт» и «Город и Город», а также новые сезоны «Полдарка». Мы собрали в одну подборку еще несколько малоизвестных, но интересных британских сериалов, которые скрасят ноябрьские вечера.

Полдарк

Офицер британской армии Росс Полдарк возвращается домой с войны. Однако в родном поместье его встречает тишина и запустение — отец умер, а нищим хозяйством заправляют пара вечно пьяных слуг. И главное открытие — поскольку все были уверены, что Росс погиб, его невеста обручилась с другим мужчиной. Полдарку приходится взять себя в руки и заняться восстановлением былого благополучия — финансового и душевного.

Шетланд

На малолюдном, красивом архипелаге Шетланд всего один полицейский участок, состоящий из четырех человек: инспектора Джимми Переса и его команды. У них под присмотром большая, но слабо заселенная территория. Полицейские вынуждены ездить по разным островам и расследовать запутанные и страшные преступления.

Бэнкрофт

Элизабет Бэнкрофт давно служит в полиции, и коллеги ее очень уважают, несмотря на то, что иногда в расследованиях она применяет довольно сомнительные методы. Элизабет считается настоящим профессионалом. Однако в ее прошлом довольно много тяжелых секретов, которые приходится оберегать любой ценой.

Город и Город

Фантастический мини-сериал о странном городе, который на самом деле — два города, разделенных загадочной энергетической стеной. Жители отсталого Бейжела не имеют права соваться в продвинутую Уль Кому и наоборот. Однажды на территории Бейжела находят убитую женщину, и расследование вынуждает местного полицейского отправиться на запретную территорию.

Виктория

Интриги Вестминстера и Букингемского дворца, отношения с королевскими домами Европы, скандалы, тайны. Это сериал о жизни и правлении королевы Виктории, при которой Британия вошла в самый могущественный и богатый период своей истории.

Стальная звезда

Детектив из Лондона Джим Уорт переезжает в маленький городок у гор в Канаде в надежде на тихую работу без лишних стрессов в местном полицейском участке. Но, как назло, поблизости открывается нефтеочистительный завод, работать сюда тянутся многочисленные мигранты, и обстановка в округе перестает быть томной.

Ярмарка тщеславия

Мини-сериал по классическому роману Уильяма Теккерея об очаровательной авантюристке Ребекке Шарп. Не имея ни денег, ни приличной родословной, юная Бекки по окончании института благородных девиц полна решимости завоевать все, до чего смогут дотянуться ее изящные ручки. Всеми правдами и неправдами.

Британия

43 год нашей эры. Неуемные римляне, которых хлебом не корми, дай что-нибудь завоевать, приплывают в Британию. Кельты гостей не ждали, жили себе со своими богами, устраивали кровавые междусобойчики, интриговали, деля место под солнцем, слушали советы обкуренных друидов. Если знаете историю, уже понимаете, к чему это все приведет.

Хутен и Леди: Приключения на двоих

Археолог Александра Линдо-Паркер мечтает о приключениях и поисках сокровищ, поэтому в компании предприимчивого американца Улисса Хутена оправляется на поиски исторических реликвий. Главные цели авантюрной парочки — Золотой город, пропавший свиток Будды и могила Александра Македонского

Фортитьюд

Один из самых северных городов планеты. Здесь нескончаемая ночь сменяется нескончаемым днем, белых медведей в три раза больше, чем людей, и каждый человек обязан носить оружие для собственной безопасности. В то же время в Фортитьюде так редко случаются преступления, что, когда происходит убийство, приходится звать детектива из большого города.

Коллекция

Париж, 1947 год. Франция тяжело восстанавливается после немецкой оккупации. Местный амбициозный предприниматель Поль Сабин мечтает возродить свой бизнес и оставить след в мире моды. Но, чтобы осуществить мечту, надо преодолеть не только разруху, но и семейные разногласия.