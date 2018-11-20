Зрители нашли ляпы в новом сериале с Прилучным

Карина Андоленко, Роман Курцын и Катерина Шпица. На Первом канале начался показ многосерийного фильма «Желтый глаз тигра». Сюжет выстраивается вокруг незаконной добычи и сбыта янтаря в Калининграде. Действие в первых сериях происходит в конце 80-х. Главные роли исполнили Павел Прилучный

Калининград, конец восьмидесятых. Компания одноклассников проводит выпускной на берегу моря. Кто-то из них скоро уедет в Москву, кто-то останется в Калининграде. Одних ждет столичная жизнь и МГУ , а других — работа на янтарном заводе и столкновение с его нелегальным оборотом.

Самая драматичная сюжетная линия в сериале, судя по первым сериям — отношения Сергея Звягинцева (Павел Прилучный), сына полковника КГБ и Маши Королевой (Карина Андоленко), девушки из простой рабочей семьи. В Калининграде они договорились поддерживать отношения на расстоянии, но после того, как Сергей уехал в Москву, между ними встала разлучница — внучка уважаемых академиков Таня ( Агния Кузнецова ).

Внешний вид героев не соответствует времени

Посмотрев первые две серии, зрители остались разочарованы тем, как создатели сериала представляют себе моду восьмидесятых. Первое, что бросилось в глаза — это, конечно, нелепые парики главных героев. Неужели в 21 веке нельзя сделать парик, который будет естественно смотреться на экране? Примеров хороших париков в кино и сериалах тысячи — даже Дейнерис из сериала «Игра престолов» в белоснежном парике смотрелась куда естественнее, чем герой Павла Прилучного.

Кадр из сериала "Желтый глаз тигра"

Прически всех героев сериала подверглись критике — женские, например, никак не соответствуют моде конца восьмидесятых. Зрители утверждают, что такие кудри, как у Маши Королевой, носили скорее в 70-х, и то, взрослые женщины, а не выпускницы. А красные пряди в волосах героини Катерины Шпицы — это скорее 21 век.

Fotinya: Первые кадры — кошмарные свалявшиеся парики-мочалки буквально на всех персонажах, УЖЖАССС! Андоленко с вечно коровьим взглядом и тоже в парике с буклями тянет на все 45 лет.

К. Сергей: Если режисеры напялили мужикам которым за 30 дурацкие парики, и считают, что они от этого стали 18 летними мальчишками, они ошибаются.

Бирюз@: Андоленко в своих кудрях вылитая Зиночка из "Ивана Васильевича…" Еще брошку-вишенки на блузочку и "шумит январская вьюга…" Вывод: они играют семидесятые.

Поступки героев кажутся нелогичными

Если опустить внешнюю сторону и простить гримерам и костюмерам их оплошности, в сериале все равно найдутся ляпы. После двух серий многим зрителям, например, совершенно непонятны мотивы одной из главных героинь, Тани. Она из обеспеченной и уважаемой семьи, живет без присмотра родителей с домработницей, привыкла получать от жизни все, что хочет, без особых усилий. Типичная представительница «золотой молодежи».

Зачем же такой девушке вдруг вешаться на студента-провинциала? Объяснения ее поведению в сериале пока нет. Да, Павел Прилучный, конечно, красавец и в таком странном парике — от него в восторге даже мама одной из главных героинь. Но разве это повод тут же рожать от него ребенка?

Кадр из сериала "Желтый глаз тигра"

В конце второй серии героиня проявила неожиданное сострадание к другу Сергея. Возможно, избалованная внучка академиков Таня еще удивит зрителей.

Карп Стасов: "Внучка двух академиков" вешается на малознакомого приезжего абитуриента. Насколько это правдоподобно?

ИринаГудвин: Про поведение Тани — отдельная история. Тоже неправдоподобная до ужаса. Девочка избалованая, из советской номенклатуры — бросается как оголодавшая на неказистого провинциала. Да такие девочки уже с детства знали, за кого и как выходить замуж. А тут сразу тебе, типичный сериальный поворот, с первого раза — и забеременела. И как это они умудряются? И вообще непонятно, почему Таня так на него запала.

«Совершенно другой Прилучный, а Андоленко переигрывает»

Зрителям есть что сказать и про игру актеров. Многим очень странно видеть Павла Прилучного в такой роли. Его герой, Сергей, удивительно легко соглашается на все, не проявляя своей воли. Таня соблазнила его моментально, а спустя несколько месяцев ее отец без труда заставил Сергея ухаживать за ней во время беременности. После такого яркого героя, как Игорь Соколовский — а «Желтый глаз тигра» начали показывать вслед за «Мажором» — контраст явно не в пользу нового сериала.

С другой стороны, у этого героя еще есть шанс раскрыться в следующих сериях, когда с него снимут парик и предложат расследовать дело о незаконном обороте янтаря в его родном городе. А отсутствие дерзости, к которой привыкли и за которую так любят поклонники Павла Прилучного, может как раз быть примером удачного перевоплощения актера.

ИринаГудвин: Прилучный пока что показан как забитый тюфяк. Что, конечно же, полное издевательство над зрителями после трех сезонов Мажора.

olga__uvarova2018: Совершенно другой Паша в этом фильме, тоже очень нравится, ему по плечу всё!

Кадр из сериала "Желтый глаз тигра"

После двух серий неоднозначное впечатление оставила героиня Карины Андоленко, Маша. Сцена ссоры Сергея и Маши в гимнастическом зале понравилась не всем. Многие зрители отметили, что они выясняют отношения не как вчерашние школьники, а как семейная пара, которая уже много лет вместе. Истерика героини Андоленко показалась зрителям неправдоподобной.

Rulada: Маша (Андоленко) орала на Прилучного как базарная баба, которая в браке уже лет десять и муж ужасно опостылел. Вообще не чувствуется молодости, легкости у героев, как должно быть в их годы.