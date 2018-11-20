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В третьем «Сексе в большом городе» умрет главный герой
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В третьем фильме «Секс в большом городе» умрет один из главных героев 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
В Сеть попали первые подробности долгожданной третьей части "Секса в большом городе". Создатель подкаста Origins журналист Джеймс Эндрю Миллер подтвердил, что черновая версия сценария уже существует. Главная неожиданность, которая ждет зрителей, — мистер Биг умрет.
Мужа Кэрри Брэдшоу не станет в начале фильма. Причиной смерти Бига окажутся проблемы с сердцем, о которых зрителям стало известно в шестом сезоне сериала.
В первую очередь новая картина покажет не историю дружбы четырех подруг, как это было во всех предыдущих лентах, а психологические проблемы главной героини и ее попытки пережить утрату.
Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"
По слухам, именно из-за этого сюжетного поворота Ким Кэттролл отказалась сниматься в продолжении "Секса в большом городе", ведь сценарий сконцентрирован на героине Сары Джессики Паркер.
Кстати, Крис Нот, исполняющий роль мистера Бига, уже ознакомился с сюжетом. По его словам, фильм будет "круче предыдущих".
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