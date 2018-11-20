В третьем «Сексе в большом городе» умрет главный герой

В третьем фильме «Секс в большом городе» умрет один из главных героев

В Сеть попали первые подробности долгожданной третьей части "Секса в большом городе". Создатель подкаста Origins журналист Джеймс Эндрю Миллер подтвердил, что черновая версия сценария уже существует. Главная неожиданность, которая ждет зрителей, — мистер Биг умрет.

Мужа Кэрри Брэдшоу не станет в начале фильма. Причиной смерти Бига окажутся проблемы с сердцем, о которых зрителям стало известно в шестом сезоне сериала.

В первую очередь новая картина покажет не историю дружбы четырех подруг, как это было во всех предыдущих лентах, а психологические проблемы главной героини и ее попытки пережить утрату.

Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"