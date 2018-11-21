Разумовская прокомментировала финал «Мажора»

Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли можно смело назвать одним из самых успешных российских сериалов за последние несколько лет.
Весь третий сезон вызывал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни были разочарованы происходящим на экране, а другие благодарили актеров за хорошую работу. Финальная серия никого не оставила равнодушным. В конце сериала главные герои погибают — герои Павла Прилучного и Карины Разумовской лежат на полу вместе после того, как в них выстрелила героиня Любови Аксеновой.
Такое развитие событий не понравилось многим поклонникам сериала, которые требуют продолжения и хотят увидеть четвертый сезон. Исполнительница одной из главных ролей Карина Разумовская решила ответить на вопросы о финале и призналась, что продолжения не будет.
«Думаю, да, на этом все и кончится. И четвертого сезона не будет, если создатели сериала не придумают какую-то мегареинкарнацию, конечно. Вообще, это нетипично для российского кинематографа, когда главных героев убивают в конце. В последнем кадре последней серии наших с Пашей героев убивают. Это так красиво снято! Мы вдвоем умираем, как в «Ромео и Джульетте», абсолютно шекспировский финал. Если честно, я со страхом ждала последней серии 15 ноября. Понимала, какие эмоции выльются в нашу сторону и что зрители будут бунтовать. Будто это мы сами писали сценарий. Но что поделаешь, у зрителей случилось потрясение»,
— рассказала Разумовская для журнала «7 Дней».