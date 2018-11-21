Карина Разумовская прокомментировала финал «Мажора»

Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли можно смело назвать одним из самых успешных российских сериалов за последние несколько лет.

Весь третий сезон вызывал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни были разочарованы происходящим на экране, а другие благодарили актеров за хорошую работу. Финальная серия никого не оставила равнодушным. В конце сериала главные герои погибают — герои Павла Прилучного и Карины Разумовской лежат на полу вместе после того, как в них выстрелила героиня Любови Аксеновой

Такое развитие событий не понравилось многим поклонникам сериала, которые требуют продолжения и хотят увидеть четвертый сезон. Исполнительница одной из главных ролей Карина Разумовская решила ответить на вопросы о финале и призналась, что продолжения не будет.