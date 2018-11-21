Ещё
Разумовская прокомментировала финал «Мажора»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Карина Разумовская прокомментировала финал «Мажора» 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли можно смело назвать одним из самых успешных российских сериалов за последние несколько лет.
Весь третий сезон вызывал неоднозначную реакцию у пользователей. Одни были разочарованы происходящим на экране, а другие благодарили актеров за хорошую работу. Финальная серия никого не оставила равнодушным. В конце сериала главные герои погибают — герои Павла Прилучного и Карины Разумовской лежат на полу вместе после того, как в них выстрелила героиня Любови Аксеновой.
Такое развитие событий не понравилось многим поклонникам сериала, которые требуют продолжения и хотят увидеть четвертый сезон. Исполнительница одной из главных ролей Карина Разумовская решила ответить на вопросы о финале и призналась, что продолжения не будет.
«Думаю, да, на этом все и кончится. И четвертого сезона не будет, если создатели сериала не придумают какую-то мегареинкарнацию, конечно. Вообще, это нетипично для российского кинематографа, когда главных героев убивают в конце. В последнем кадре последней серии наших с Пашей героев убивают. Это так красиво снято! Мы вдвоем умираем, как в «Ромео и Джульетте», абсолютно шекспировский финал. Если честно, я со страхом ждала последней серии 15 ноября. Понимала, какие эмоции выльются в нашу сторону и что зрители будут бунтовать. Будто это мы сами писали сценарий. Но что поделаешь, у зрителей случилось потрясение»,
— рассказала Разумовская для журнала «7 Дней».
Teleprogramma.pro: последние новости
Зрители нашли ляпы в новом сериале с Прилучным Пользователи неоднозначно восприняли финал сериала «Мажор» «Мама»: что нас ждет в новом сериале об отцах и детях
Комментарии24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые безумные передачи за всю историю телевидения10
Звезды, которых мы никогда не видели молодыми2
Звезды, которых уволили в разгар съемок2
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде1
Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино3
Видео
02:02
Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы»
Сериалы
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
06:55
Мультяшные красотки, о которых грезят мужчины
Фильмы
02:59
Как Николай Бурляев попал в «Военно-полевой роман»
Актеры
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
11:09
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде
Актеры
05:35
Порочные привычки звезды сериала «Клон»
Актеры
02:10
Разумовская прокомментировала финал «Мажора»
Сериалы
04:52
Актеры, сыгравшие несколько ролей в одном фильме
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение