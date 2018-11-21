Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы» 

HBO представил первый неанглоязычный сериал — «Моя гениальная подруга», который спродюсировал Паоло Соррентино (48) (режиссер сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу).
Это история немолодой писательницы Элены, которой звонит сын ее лучшей подруги и говорит, что та пропала. Элена почему-то отказывается помогать в поисках, садится в кресло и вспоминает их детство в послевоенном Неаполе.
Создатели обещают непредсказуемый сюжет (ну если ты, конечно, не читал роман Элены Ферранте, по мотивам которого снят проект), итальянские страсти (измены, драки и ругань) и даже немного моды. Так, обрати внимание на красные мокасины героини — их помог создать креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.