Ещё
Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы» 

Peopletalk 1 час назад
HBO представил первый неанглоязычный сериал — «Моя гениальная подруга», который спродюсировал Паоло Соррентино (48) (режиссер сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу).
Это история немолодой писательницы Элены, которой звонит сын ее лучшей подруги и говорит, что та пропала. Элена почему-то отказывается помогать в поисках, садится в кресло и вспоминает их детство в послевоенном Неаполе.
Создатели обещают непредсказуемый сюжет (ну если ты, конечно, не читал роман Элены Ферранте, по мотивам которого снят проект), итальянские страсти (измены, драки и ругань) и даже немного моды. Так, обрати внимание на красные мокасины героини — их помог создать креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.
Peopletalk: последние новости
Известные актеры 90-х, о которых мы забыли Звезда Kingsman Тэрон Эджертон снова свободен! Осторожно, спойлер: чем закончился сериал «Мажор», и как на него отреагировала жена Павла Прилучного?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которых мы никогда не видели молодыми2
Самые безумные передачи за всю историю телевидения10
Звезды, которых уволили в разгар съемок2
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде1
Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино3
Видео
02:02
Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы»
Сериалы
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
06:55
Мультяшные красотки, о которых грезят мужчины
Фильмы
02:59
Как Николай Бурляев попал в «Военно-полевой роман»
Актеры
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
11:09
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде
Актеры
05:35
Порочные привычки звезды сериала «Клон»
Актеры
02:10
Разумовская прокомментировала финал «Мажора»
Сериалы
04:52
Актеры, сыгравшие несколько ролей в одном фильме
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение