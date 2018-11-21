YouTube Premium сделает приквел к «Великому Гэтсби»

Известный видеохостинг готовится снять предысторию к фильму "Великий Гэтсби". Проект будет называться "Gatz" и будет основан на теории о том, что главный персонаж Гэтсби изначально был задуман автором как герой смешанной расы.

Фильм "Великий Гэтсби" был снят в 2013 году по одноимённой повести Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Действие сериала будет предвосхищать события фильма и предположительно происходить во времена так называемого Гарлемского ренессанса — эпохи 20-30-х гг. прошлого века, когда афроамериканская культура переживала настоящий бум. Однако, самого сценария пока ещё нет, а имена актёров не называются.