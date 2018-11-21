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YouTube Premium сделает приквел к «Великому Гэтсби» 

Ревизор.ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
Известный видеохостинг готовится снять предысторию к фильму "Великий Гэтсби". Проект будет называться "Gatz" и будет основан на теории о том, что главный персонаж Гэтсби изначально был задуман автором как герой смешанной расы.
Фильм "Великий Гэтсби" был снят в 2013 году по одноимённой повести Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Действие сериала будет предвосхищать события фильма и предположительно происходить во времена так называемого Гарлемского ренессанса — эпохи 20-30-х гг. прошлого века, когда афроамериканская культура переживала настоящий бум. Однако, самого сценария пока ещё нет, а имена актёров не называются.
Известно, что шоураннерами выступят Грег Силверман, один из руководителей студии Warner Bros., и Пол Шапиро.
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