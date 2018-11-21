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Чем именно занимается координатор по интиму в кино
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Координатор постельных сцен на телеканале HBO рассказала о своей работе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
В октябре 2018 года американский телеканал HBO нанял координатора по интимным сценам Алисию Родис для предупреждения случаев харассмента и насилия на съемочной площадке.
В интервью британской газете The Guardian девушка рассказала, чем занимается на работе. Родис не станет вырезать сцены секса или раздавать указания актерам в процессе съемок интима. Однако у нее будет возможность вносить правки в сюжет, "чтобы людям не пришлось заниматься сексом по-настоящему".
Алисию взяли на должность координатора по просьбе актрисы Эмили Мид, которая играет проститутку Лори в сериале HBO "Двойка". Девушка снимется в большом количестве постельных сцен, поэтому попросила создателей проекта обеспечить ей безопасность на площадке.
Предполагалось, что координатор будет работать с женщинами, однако Родис пояснила, что это неправильно:
"Координатор должен работать со всеми. Если в сцене участвуют мужчина и женщина, а мужчина при этом выступает агрессором, зачастую он в большей степени нуждается в моей помощи, нежели его партнерша".
Алисия рассказала, что когда была актрисой, тоже пережила неприятный опыт работы над постельными сценами. Вероятно, поэтому спустя некоторое время вместе с коллегами решила основать собственное агентство Intimacy Director International. Девушка считает, что координатор на съемках сцен секса просто необходим, чтобы направлять актеров и иногда даже останавливать режиссеров, ведь иногда те могут перегнуть палку в погоне за лучшим кадром.
Кроме того, Родис убеждена, что работа координатора далеко не простая: чья-то неприкосновенность — это не шутки. Именно поэтому ее компания регулярно консультируется с юристами, психологами и социальными работниками по вопросам согласия и принуждения.
"Это работа, в которой недостаточно квалифицированный человек хуже, чем вообще его отсутствие".
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