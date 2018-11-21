Как снимался сериал «Ненастье»

Картина снята по мотивам одноименного романа Алексея Иванова о возвращении молодых парней с афганской войны в страну, которая меняется на глазах. В центре сюжета — простой водитель Герман Неволин, которого играет Александр Яценко. Он совершает ограбление в крупном уральском городе Батуеве и укрывается в деревне Ненастье.

«Через его историю, начинающуюся в долине Шуррам в предгорьях Гиндукуша и заканчивающуюся под Новый, 1999 год в дачном поселке Ненастье, фильм повествует о трагическом периоде в жизни страны, перевернувшем судьбы всех граждан России, — рассказывает сценарист Илья Тилькин . — А еще эта картина — о так называемых девяностых, с их грандиозными аферами и бандитскими войнами, о поиске себя в бесконечных поисках «светлого будущего», о ненастье, которое накрыло тогда всю страну, и, конечно, о большой любви, которая одна только и смогла его победить».

Как рассказывал Сергей Урсуляк, после съемок «Тихого Дона» он взял все интересное, что вышло, пока он работал, и стал читать-изучать.

«Именно роман Иванова мне очень понравился, — рассказывает режиссер фильма. — Я быстро и с интересом его прочел и подумал: «Хорошо бы это сделать». И завертелось. Этот роман — как горки, постоянная перемена событий. Он этим манит. Конечно же, дружба и любовь для меня — самое главное. Братство — может, обманчивое, призрачное, а любовь — настоящая».

Когда Урсуляк отсматривал хронику тех лет, он поражался тому, как все изменилось: «Мы не представляем себе, как мы сейчас живем, кардинально по-другому». Именно это он и старался воплотить на экране.