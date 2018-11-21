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Готовится полнометражная версия «Острых козырьков» 

Киноафиша 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Британский криминальный сериал «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи в главной роли может получить полнометражное продолжение. Об этом в интервью Yahoo! Movies рассказал режиссер Отто Батхерст.
«Уверен, что сценарий уже в работе. Да, думаю Стив, Стивен Найт [сценарист], уже во всю планирует новый сюжет», — сказал Батхерст.
Ранее Киллиан Мерфи признавался, что у шоураннеров «Острых козырьков» есть любопытные идеи насчет полноценного фильма. Что ж, будем ждать официальной информации.
В настоящее время ведутся съемки пятого сезона, к которому примкнули Сэм Клафлин («Голодные игры») и Аня Тейлор-Джой («Сплит»). Ходили слухи, что в 2019 году грядет финал шоу и историю клана Шелби подведут к логическому концу. Однако в мае создатель сериала Стивен Найт объявил, что гангстерская драма завершится только после седьмого сезона.
«Моя цель — показать историю семьи между двумя мировыми войнами, всегда мечтал закончить ее с первой сиреной, предупреждающей о бомбежке, в Бирмингеме в 1939 году», — сказал Найт.
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Сэм Клафлин , Аня Тейлор-джой , Киллиан Мерфи , Отто Батхерст , Yahoo , Сериалы
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