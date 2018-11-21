5 сериалов, с которыми приятно скоротать вечер 

Отечественные ленты не уступают западным по качеству и сюжету
1. ЛИКВИДАЦИЯ
Любителям фильма «Место встречи изменить нельзя» эта киноработа точно придется по душе. Шайка бандитов в послевоенной Одессе грабит склады. Местный колорит, говор, юмор — в этой ленте все прекрасно. А Владимир Машков и Михаил Попеченков стали ее украшениями.
2. ЕКАТЕРИНА
Императрица Елизавета Петровна решает женить своего племянника Петра III, чтобы потом самой вырастить из его сына достойного наследника престола. Среди предполагаемых невест — юная София Фредерика. Ей и суждено стать Екатериной Великой.
Красивая сказка про «Золушку» на исторический манер. Дворцы, костюмы, балы — все очень аутентично.
3. МАЖОР
Этот сериал вам во многом напомнит подобную же работу «Мент с Рублевки», но в данном случае все гораздо тоньше, а сделано лучше. Отпрыск олигарха попадает на работу в ОВД, конечно же это событие сделает из него настоящего человека.
К тому же «Мажор» стал первым российским проектом, купленным Netflix для показа. А права на ремейк, по словам продюсера Александра Цекало, приобрела крупная американская студия.
4. ГОГОЛЬ
В кинотеатрах эту историю растянули на три фильма, а по сути — это сериал. Писарь Николай Гоголь отправляется со следователем Яковом Петровичем Гуро в село Диканька для расследования странных преступлений. Ну, а дальше, как по написанному: и «Майская ночь», и «Красная свитка» и все прочие истории из «вечеров», которые проходят в этом злачном месте.
5. МЕТОД
Если вы любите Хабенского, просто не читайте дальше, а идите смотреть. Если вам его одного мало, то получите в придачу детектив с динамичным сюжетом.