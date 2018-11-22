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Netflix спасает «Люцифера» 

iGeek 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Люцифер"
«Спасти» сериал «Люцифер» от закрытия решилась компания Netflix.
Компания Fox собиралась закрыть проект «Люцифер» после третьего сезона из-за низких рейтингов. Однако, стриминговый гигант Netflix решил дать сериалу еще один шанс и уже начал обсуждение съемок четвертого сезона с неизменным Томом Эллисом в роли самого князя тьмы.
Правом на продолжение сериала также интересовалась компания Amazon, однако Netflix опередил их.
После объявления компании Warner Brothers о закрытии сериала поклонники устроили настоящий интернет-флешмоб с хештегом #SaveLucifier с надеждой, что создатели увидят их просьбу и передумают закрывать сериал. Но неравнодушными оказались сотрудники Netflix, которые на данный момент ведут переговоры о передаче прав на сериал.
Сюжет «Люцифера» основывается на одноименном комиксе, написанном Нилом Гейманом и Сэмом Кейтом. Главным героем является дьявол, который помогает детективу расследовать загадочные преступления. Над сериалом работал создатель «Блудливой Калифорнии» Том Капинос.
Если переговоры пройдут успешно, то сериал получит новое дыхание и популярность. За плечами Netflix стоит большое количество прекрасных работ. Последней является сериал «Очень странные дела» («This strange things»), который за короткие сроки стал довольно популярным в мире.
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Комментарии
Том Эллис , Нил Гейман , Том Капинос , Amazon , Netflix , Сериалы
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