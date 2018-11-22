Netflix спасает «Люцифера»

Компания Fox собиралась закрыть проект «Люцифер» после третьего сезона из-за низких рейтингов. Однако, стриминговый гигант Netflix решил дать сериалу еще один шанс и уже начал обсуждение съемок четвертого сезона с неизменным Томом Эллисом в роли самого князя тьмы.

Правом на продолжение сериала также интересовалась компания Amazon , однако Netflix опередил их.

После объявления компании Warner Brothers о закрытии сериала поклонники устроили настоящий интернет-флешмоб с хештегом #SaveLucifier с надеждой, что создатели увидят их просьбу и передумают закрывать сериал. Но неравнодушными оказались сотрудники Netflix, которые на данный момент ведут переговоры о передаче прав на сериал.

Сюжет «Люцифера» основывается на одноименном комиксе, написанном Нилом Гейманом и Сэмом Кейтом. Главным героем является дьявол, который помогает детективу расследовать загадочные преступления. Над сериалом работал создатель «Блудливой Калифорнии» Том Капинос

Если переговоры пройдут успешно, то сериал получит новое дыхание и популярность. За плечами Netflix стоит большое количество прекрасных работ. Последней является сериал «Очень странные дела» («This strange things»), который за короткие сроки стал довольно популярным в мире.