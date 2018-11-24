3 русских сериала о необычных детективах

Обычные детективы, расследующие запутанные дела, зрителям уже не слишком интересны. В чести сыщики, имеющие неординарные способности, свои методы раскрытия преступлений или просто оказавшиеся не в своем времени.

"Нюхач"

Идеальный сыщик, помогающий расследовать преступления. Он может рассказать о человеке (и не только) все лишь по запаху: где он был, чем занимался и даже, что ел на завтрак.

От него не укроется ничто, но сам он совершенно беззащитен перед окружающим миром. Именно поэтому ему часто приходится скрывать свои истинные чувства за маской невозмутимости и безразличия.

Кадр из сериала "Нюхач"

Первый сезон сериала с Кириллом Кяро в главной роли имел очень высокий рейтинг. Вслед за ним вышли еще два сезона тоже ставшие популярными. Поклонники сериала ждут продолжения истории.

"Обратная сторона Луны"

Первый сезон фантастического сериала представляет собой адаптацию британского сериала «Жизнь на Марсе». Капитан полиции Михаил Соловьев в исполнении Павла Деревянко удивительным образом попадает в СССР 70-х годов. Более того, ему приходится проживать жизнь собственного отца.

Привыкая к окружающему его миру, Соловьев расследует череду преступлений, применяя свои необычные для того времени знания.

Кадр из сериала "Обратная сторона Луны"

Во втором сезоне авторы сериала полностью отошли от первоисточника и решили отправить Соловьева в параллельную реальность, в которой в СССР не было перестройки. Правда, продолжение приключений необычного детектива в новом формате популярности у зрителей не снискало.

"Метод"

Мрачный детектив о следователе Родионе Меглине зрители восприняли весьма неоднозначно. А вот у критиков он получил довольно высокую оценку. Главный герой в исполнении Константина Хабенского весьма необычный следователь.

Кадр из сериала "Метод"

Патологические наклонности, которые заметил в юности за собой Меглин, могли сделать его серийным убийцей. Но вместо этого он стал детективом, эти самые серийные убийства расследующим.

История о необычном детективе была отмечена премией ТЭФИ, а ее авторы пообещали зрителям снять продолжение сериала. В эфире он должен появиться в 2019 году.