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Названы лучшие мультсериалы всех времен 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудники киносайта Indiewire опубликовали список лучших мультсериалов. На первом месте оказалось шоу "Конь БоДжек", пятый сезон которого вышел осенью. Также в тройке лидеров "Симпсоны" и "Спецагент Арчер".
Сериал "Конь БоДжек" посвящен антропоморфному коню, который в 1980-х был актером в популярной телекомедии, а сейчас переживает кризис среднего возраста и пытается вернуть былую славу.
Семейный телесериал "Симпсоны" выходит непрерывно с 1989 года. За это время показали 646 20-минутных серий. В настоящий момент идет 30-й сезон проекта.
Стартовавший в 2009 году мультсериал "Спецагент Арчер" рассказывает о приключениях шпиона, который работает на частное разведывательное агентство. Действие двух последних сезонов разворачивается во снах главного героя, пребывающего в коме.
В первую десятку рейтинга мультфильмов от Indiewire вошли также:
"Дарья" (Daria); "Закусочная Боба" (Bob’s Burgers); "Озорные анимашки" (Animaniacs); "Гравити Фолз" (Gravity Falls); "Время приключений" (Adventure Time); "Рик и Морти" (Rick and Morty); "Южный парк" (South Park).
На последних позициях хит-парада находятся:
"Сейлор Мун" (Sailor Moon); "Губка Боб, Квадратные Штаны" (Spongebob Squarepants); "Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender); "Утиные истории" (Duck tales); "Дружба — это чудо" (My Little Pony); "Флинтстоуны" (The Flintstones); "Повторная загрузка" (Reboot).
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