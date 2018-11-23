Netflix снял сериал по роману «Парфюмер»

Стриминговый сервис объявил о готовности показать зрителям сериал, созданный по роману Патрика Зюскинда , под названием «Парфюм».

Современная адаптация знаменитого романа «Парфюмер. История одного убийцы» получила свое новое прочтение в работе немецких авторов. Фильм снят в Германии, на родине Зюскинда. Основное отличие от оригинального произведения и снятого по нему в 2006 году полнометражного фильма в том, что действие сериала переносится в наши дни, а людей, помешанных на запахах, здесь шестеро.

Сюжет построен вокруг шести друзей, познакомившихся в детском доме. Все они обладают уникальными способностями чувствовать запахи. Молодые люди стремятся создать идеальный аромат и на пути к своей цели не собираются останавливаться ни перед чем. В поисках совершенных запахов, из которых им предстоит создать идеальные духи, они начинают убивать людей. Разумеется, череда необычных преступлений не может остаться без внимания полиции. На «парфюмеров» начинается охота.

В дебютном сезоне «Парфюма» шесть серий, премьера первого эпизода состоится уже 21 декабря 2018 года.