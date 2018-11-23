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Netflix снял сериал по роману «Парфюмер» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма “Парфюмер. История одного убийцы”
Стриминговый сервис объявил о готовности показать зрителям сериал, созданный по роману Патрика Зюскинда, под названием «Парфюм».
Современная адаптация знаменитого романа «Парфюмер. История одного убийцы» получила свое новое прочтение в работе немецких авторов. Фильм снят в Германии, на родине Зюскинда. Основное отличие от оригинального произведения и снятого по нему в 2006 году полнометражного фильма в том, что действие сериала переносится в наши дни, а людей, помешанных на запахах, здесь шестеро.
Сюжет построен вокруг шести друзей, познакомившихся в детском доме. Все они обладают уникальными способностями чувствовать запахи. Молодые люди стремятся создать идеальный аромат и на пути к своей цели не собираются останавливаться ни перед чем. В поисках совершенных запахов, из которых им предстоит создать идеальные духи, они начинают убивать людей. Разумеется, череда необычных преступлений не может остаться без внимания полиции. На «парфюмеров» начинается охота.
В дебютном сезоне «Парфюма» шесть серий, премьера первого эпизода состоится уже 21 декабря 2018 года.
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Патрик Зюскинд , Netflix , Сериалы
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