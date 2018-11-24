Сериалы про путешествия во времени с высоким рейтингом

Небольшая подборка отличных сериалов, которые помогут вам на какое-то время переместиться в другую реальность.

11.22.63

Рядовой учитель английского языка получает возможность изменить ход истории. Он в силах предотвратить убийство Джона Кеннеди , 35-го президента Соединенных Штатов.

Кадр из сериала "11.22.63"

Огромный плюс сериала в том, что вся история рассказана в одном единственном сезоне.

Рейтинг IMDb: 8.20 Fringe ("За гранью", "Грань")

Создатели этого телешоу проиллюстрировали идею возможности существования множества параллельных вселенных. В этих мирах есть такие же мы с вами, но жизнь этих людей сложилась совсем иначе. Особенно понравится любителям научной фантастики.

Кадр из сериала "Грань"

Снято 5 сезонов, сериал завершен.

Рейтинг IMDb: 8.40 Doctor Who ("Доктор Кто")

Сериал, который видел каждый уважающий себя гик. В центре сюжета — могущественный инопланетянин, повелитель времени, который путешествует по мирам на своем сверхмощном корабле под названием "Тардис". Снаружи, кстати, выглядит как типичная телефонная будка в Лондоне. Английский тонкий юмор и резиновые монстры в ранних сезонах — уйма удовольствия.

Кадр из сериала "Доктор Кто"

Снято 12 сезонов и история многоликого доктора (да, он меняет внешний вид соответственно со сменой актеров, играющих главную роль, удобно, не правда ли?) еще не закончена. И это помимо того, что самый первый "Доктор Кто" был снят в далеком 1963 году.

Рейтинг IMDb: 8.70 Чернобыль: зона отчуждения

История о том, как компании молодых ребят пришлось отправиться в знаменитую зону отчуждения и стать свидетелями временных скачков. Главные герои не раз меняют реальность и оказываются во вселенной, где СССР не развалился, а трагедии на Чернобыльской АЭС не произошло.

Кадр из сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"

Отличный пример творческого союза отечественной и американской съемочной группы.

Рейтинг IMDb: 7.40