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Сериалы про путешествия во времени с высоким рейтингом 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Грань"
Небольшая подборка отличных сериалов, которые помогут вам на какое-то время переместиться в другую реальность.

11.22.63

Рядовой учитель английского языка получает возможность изменить ход истории. Он в силах предотвратить убийство Джона Кеннеди, 35-го президента Соединенных Штатов.
В главной роли очаровательный Джеймс Франко.
Кадр из сериала "11.22.63"
Огромный плюс сериала в том, что вся история рассказана в одном единственном сезоне.
Рейтинг IMDb: 8.20 

Fringe ("За гранью", "Грань")

Создатели этого телешоу проиллюстрировали идею возможности существования множества параллельных вселенных. В этих мирах есть такие же мы с вами, но жизнь этих людей сложилась совсем иначе. Особенно понравится любителям научной фантастики.
Кадр из сериала "Грань"
Снято 5 сезонов, сериал завершен.
Рейтинг IMDb: 8.40 

Doctor Who ("Доктор Кто")

Сериал, который видел каждый уважающий себя гик. В центре сюжета — могущественный инопланетянин, повелитель времени, который путешествует по мирам на своем сверхмощном корабле под названием "Тардис". Снаружи, кстати, выглядит как типичная телефонная будка в Лондоне. Английский тонкий юмор и резиновые монстры в ранних сезонах — уйма удовольствия.
Кадр из сериала "Доктор Кто"
Снято 12 сезонов и история многоликого доктора (да, он меняет внешний вид соответственно со сменой актеров, играющих главную роль, удобно, не правда ли?) еще не закончена. И это помимо того, что самый первый "Доктор Кто" был снят в далеком 1963 году.
Рейтинг IMDb: 8.70 

Чернобыль: зона отчуждения

История о том, как компании молодых ребят пришлось отправиться в знаменитую зону отчуждения и стать свидетелями временных скачков. Главные герои не раз меняют реальность и оказываются во вселенной, где СССР не развалился, а трагедии на Чернобыльской АЭС не произошло.
Кадр из сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"
Отличный пример творческого союза отечественной и американской съемочной группы.
Рейтинг IMDb: 7.40
Комментарии1
Джеймс Франко , Джон Кеннеди , Сериалы
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