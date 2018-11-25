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5 интригующих сериалов 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Джессика Джонс" Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://kino.rambler.ru/movies/39305302/?utm_content=rkino&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Большая кружка ароматного кофе, гора вредных сладостей и отличный сериал — рецепт идеального вечера.
Зима еще не началась, но уже хочется помечтать о весне. А чтобы не сойти с ума, ожидая тепла, нужно себя развлекать. Мы решили собрать несколько действительно интересных сериалов, которые помогут скоротать длинные вечера.

«Джессика Джонс»

https://img03.rl0.ru/e9fbfa7084c4426d93844d437b991c8e/500x-/news.rambler.ru/img/2018/03/06194210.154414.3524.jpgФото: Кадр из сериала "Джессика Джонс"
Три сезона мрачных историй о супервумен Джессике Джонс. Второй сезон, например, состоит из 13 серий, которые были созданы исключительно женщинами-режиссерами. Фанаты вселенной Marvel могут ликовать.

«Миллиарды»

Четвертый сезон амбициозного сериала с драматической начинкой продолжает историю о противостоянии финансиста Бобби Аксельрода и федерального прокурора Чака Родса. На экране, помимо звездочек драмы Пола Джаматти и Дэмиана Льюиса, в образе русского миллиардера промелькнет и Джон Малкович.

«Террор»

Еще один сериал с интригующим сюжетом и отличными актерами. «Террор» прольет свет на историю реальной британской полярной экспедиции, все участники которой бесследно исчезли в 1845 году. Атмосферный хоррор «Террор» пощекочет нервы зрителям.

«Стартап»

https://img.rl0.ru/008ad18c029a97bb4bd4f5592f4c2ba6/500x-/news.rambler.ru/img/2018/03/06194436.922769.3425.jpgФото: Кадр из сериала "Стартап"
Сериал, основанный на реальной истории Алекса Блумберга, порадует фанатов Зака Браффа. Звездочка культовой «Клиники» сыграет радиоведущего, который оставил перспективную работу ради собственного дела — компании Gimlet Media для записи подкастов. Уморительные шутки и неловкие ситуации — в ассортименте.

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Три сезона приключений Вайлет, Солнышко и Клауса ждут вас в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». Зрители смогут узнать, как сложилась судьба юных сирот, которые хитростью и сообразительностью обороняются от графа Олафа.
Комментарии
Джессика Джонс , Пол Джаматти , Дэмиан Льюис , Джон Малкович , Сериалы
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