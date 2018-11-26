5 новых сериалов с 26 ноября по 2 декабря 

Во-первых, о продолжениях:
27 ноября стартует 3-й сезон сериала «Адам портит всё» (Adam Ruins Everything);
3 декабря стартует 4-й сезон сериала «Полицейский с Рублевки»;
3 декабря стартует 2-й сезон сериала «Улетный экипаж».
А теперь перейдем к премьерам недели.
"Медное солнце"
Россия, НТВ
Дата премьеры: 26 ноября
В ролях: Владимир Машков, Ольга Медынич, Алексей Шевченков, Сабина Ахмедова, Евгений Чубарь, Глеб Бочков, Олег Галахов
1990-й год, Узбекская ССР. Вернувшись с очередного мероприятия, полковой оркестр, живущий бок о бок с местными, находит воинскую часть пустой. Их полк получил приказ о дислокации и ушёл, не дожидаясь своих товарищей. Тем временем боевики, терроризирующие регион, добираются до той деревушки, в которой обитает оркестр. Теперь музыканты вынуждены остаться и защитить местных жителей.
"Миссис Уилсон" / Mrs. Wilson
Великобритания, BBC One Дата премьеры: 27 ноября
В ролях: Иэн Глен, Кили Хоуз, Анупам Кхер, Кэлам Линч, Фиона Шоу, Рут Уилсон
Элисон и Алек Уилсоны прожили душа в душу 20 лет. Внезапная смерть любимого супруга выбивает Элисон из колеи. Но ничто не сравнится с новостью о том, что она — не единственная миссис Уилсон.
"Польша", Netflix
Дата премьеры: 30 ноября
В ролях: Ева Блащик, Анджей Хыра, Агнешка Глиньска, Мацей Мусял, Михалина Ольшанска, Эдита Ольшувка
2003 год, параллельная реальность. СССР так и не распался, а после некоего террористического акта в Польше воцарилась диктатура. Молодые студент юрфака и работница полиции, уставшие от текущей политической ситуации, решают разобраться в причинах и последствиях того самого события и, к своему ужасу, обнаруживают причину, по которой железный занавес так и не пал.
"Детка" / Baby
Италия, Netflix
Дата премьеры: 30 ноября
В ролях: Бенедетта Поркароли, Аличе, Пагани, Брандо, Пачитто, Клаудия, Пандольфи, Галатеа Ранци, Эдоардо Пургатори
Сюжет закручен вокруг нескольких подростков, учащихся в частной школе римского района Париоли. Вечные вечеринки, легкие наркотики, одноразовые романы, дорогие шмотки и секс за деньги — вот их ежедневная рутина.
"Летящие сквозь ночь" / Nightflyers
США, SyFy
Дата премьеры: 30 ноября
В ролях: Джоди Смит, Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Энгус Сэмпсон, Сэм Страйк
Недалекое будущее, Земля на грани разрушения. Группа ученых отправляется к границе Солнечной системы в надежде установить контакт со внеземной цивилизацией, но на пути к цели переживает череду необъяснимых происшествий, превративших мирную экспедицию в игру на выживание.