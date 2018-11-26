5 новых сериалов с 26 ноября по 2 декабря

Во-первых, о продолжениях:

27 ноября стартует 3-й сезон сериала «Адам портит всё» (Adam Ruins Everything);

3 декабря стартует 4-й сезон сериала «Полицейский с Рублевки»;

3 декабря стартует 2-й сезон сериала «Улетный экипаж».

А теперь перейдем к премьерам недели.

"Медное солнце"

Дата премьеры: 26 ноября

1990-й год, Узбекская ССР. Вернувшись с очередного мероприятия, полковой оркестр, живущий бок о бок с местными, находит воинскую часть пустой. Их полк получил приказ о дислокации и ушёл, не дожидаясь своих товарищей. Тем временем боевики, терроризирующие регион, добираются до той деревушки, в которой обитает оркестр. Теперь музыканты вынуждены остаться и защитить местных жителей.

"Миссис Уилсон" / Mrs. Wilson

Великобритания, BBC One Дата премьеры: 27 ноября

Элисон и Алек Уилсоны прожили душа в душу 20 лет. Внезапная смерть любимого супруга выбивает Элисон из колеи. Но ничто не сравнится с новостью о том, что она — не единственная миссис Уилсон.

"Польша", Netflix

Дата премьеры: 30 ноября

2003 год, параллельная реальность. СССР так и не распался, а после некоего террористического акта в Польше воцарилась диктатура. Молодые студент юрфака и работница полиции, уставшие от текущей политической ситуации, решают разобраться в причинах и последствиях того самого события и, к своему ужасу, обнаруживают причину, по которой железный занавес так и не пал.

"Детка" / Baby

Италия, Netflix

Дата премьеры: 30 ноября

Сюжет закручен вокруг нескольких подростков, учащихся в частной школе римского района Париоли. Вечные вечеринки, легкие наркотики, одноразовые романы, дорогие шмотки и секс за деньги — вот их ежедневная рутина.

"Летящие сквозь ночь" / Nightflyers

США, SyFy

Дата премьеры: 30 ноября

Недалекое будущее, Земля на грани разрушения. Группа ученых отправляется к границе Солнечной системы в надежде установить контакт со внеземной цивилизацией, но на пути к цели переживает череду необъяснимых происшествий, превративших мирную экспедицию в игру на выживание.