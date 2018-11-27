У Грута и Реактивного Енота может появиться отдельный мини-сериал

Не так давно студия Disney объявила, что собирается снимать сериалы, посвященные второстепенным персонажам Marvel.

А на днях западные издания пустили слух о том, что отдельную историю получат герои "Стражей Галактики" Грут и енот Ракета. Если эти слухи подтвердятся, то сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney. Таким образом студия планирует составить конкуренцию гигантам Netflix и HBO. Кроме того, для канала задуманы серии с такими персонажами, как Локи, Зимний Солдат, Сокол и Алая Ведьма — с привлечением актеров, сыгравших этих героев в полнометражных лентах.

Реактивный енот и Грут впервые появились на экранах в 2014 году в приключенческом фильме "Стражи Галактики", снятом режиссером Джеймсом Ганном по мотивам комиксов Marvel. Эти персонажи моментально полюбились зрителям за внешней вид и забавные шутки. Они также появились в не менее успешном продолжении "Стражи Галактики. Часть 2". Однако производство третьей части кинокомикса заморожено, поскольку студия уволила режиссера Джеймса Ганна за его посты в Twitter 2009-2010 годов, в которых он активно шутил про педофилию, СПИД и прочие аморальные вещи.

Отметим, что студия Disney пока никак не прокомментировала слухи о создании мини-сериала о Груте и Ракете.