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У Грута и Реактивного Енота может появиться отдельный мини-сериал 

Рамблер 2 часа назад
Не так давно студия Disney объявила, что собирается снимать сериалы, посвященные второстепенным персонажам Marvel.
А на днях западные издания пустили слух о том, что отдельную историю получат герои "Стражей Галактики" Грут и енот Ракета. Если эти слухи подтвердятся, то сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney. Таким образом студия планирует составить конкуренцию гигантам Netflix и HBO. Кроме того, для канала задуманы серии с такими персонажами, как Локи, Зимний Солдат, Сокол и Алая Ведьма — с привлечением актеров, сыгравших этих героев в полнометражных лентах.
Реактивный енот и Грут впервые появились на экранах в 2014 году в приключенческом фильме "Стражи Галактики", снятом режиссером Джеймсом Ганном по мотивам комиксов Marvel. Эти персонажи моментально полюбились зрителям за внешней вид и забавные шутки. Они также появились в не менее успешном продолжении "Стражи Галактики. Часть 2". Однако производство третьей части кинокомикса заморожено, поскольку студия уволила режиссера Джеймса Ганна за его посты в Twitter 2009-2010 годов, в которых он активно шутил про педофилию, СПИД и прочие аморальные вещи.
Отметим, что студия Disney пока никак не прокомментировала слухи о создании мини-сериала о Груте и Ракете.
Комментарии
Джеймс Ганн , Netflix , Сериалы , Видео
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