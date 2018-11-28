10 самых интересных сериалов декабря

Любители сериалов в этом году увидели немало новинок как зарубежного, так и отечественного производства. Между тем, год еще не закончился — впереди декабрь, который принесет новые премьеры и продолжения уже полюбившихся многосерийных фильмов.

Из списка сериалов, которые сейчас готовятся к выходу, мы выбрали 10 наиболее интересных (ориентируемся на описание сюжета и рейтинг ожиданий) и надеемся, что они вам тоже понравятся.

«Берлинская резидентура»

Выходит: 2 декабря 2018 года, Epix

Разведка США после историй с Джулианом Ассанджем и Эдвардом Сноуденом подверглась массированной атаке со стороны хакера, работящего под псевдонимом Томас Шоу. Его главной целью стал отдел американской разведки, работающий под прикрытием посольства США в Берлине. Агент ЦРУ Дэниел Миллер (Ричард Армитедж) прибывает в Германию, чтобы выяснить, кто из сотрудников дипмиссии виновен в утечке информации.

«Летящие сквозь ночь»

Выходит: 2 декабря 2018 года, SYFY

Герои этого фантастического сериала — группа исследователей космоса. Они держат путь на далекую планету, надеясь отыскать там некое существо, однако их поджидают там серьезные опасности.

«Полицейский с Рублевки» (4 сезон)

Выходит: 3 декабря 2018 года, TNT-PREMIER

Полицейский по имени Гриша Измайлов несет службу на знаменитой Рублёвке. Он молод, красив, богат и обладает сообразным чувством юмора. Помимо работы ему также иногда приходится выручать из беды свою младшую сестру, а вот с личной жизнью у него никак не клеится.

Первые из восьми серий четвертого сезона сериала появятся на платформе ТНТ-PREMIER 3 декабря.

«Улетный экипаж» (2 сезон)

Полина Овечкина (Наталья Бардо) — дочь знаменитого летчика-испытателя. С детства она мечтает о небе, однако стать пилотом ей никак не дают. В итоге она использовала последнюю возможность — согласилась стать вторым пилотом у неуправляемого хамоватого Алексея Кулагина (Алексей Чадов). Пока в кабине разворачивается «холодная война», в салоне тоже есть над чем посмеяться.

«Удивительная миссис Мейзел»

Выходит: 5 декабря 2018 года, Amazon

Два «Золотых глобуса» и восторженные отклики зрителей — вот результат выхода первого сезона «Удивительной миссис Мейзел»! Главная героиня сериала — девушка из прекрасной еврейской семьи Мириам Мейзел, живущая в Нью-Йорке в 1958 году. Девушка внезапно обнаружила у себя талант к стендапу и начала смешить людей. Впрочем, удовольствие зритель получит не только от шуток Мириам, но и от характера ее родственников, например, отца ее мужа, который спас 13 евреев из Германии, чтобы заставить их трудиться на своей фабрике.

«Фортитьюд»

Выходит: 6 декабря 2018 года, SkyAtlantic

Местечко под названием Фортитьюд находится на севере архипелага Шпицберген, где белых медведей гораздо больше, чем людей. И оно таит в себе немало загадок, почти как знаменитый городок Твин Пикс в сериале Дэвида Линча

Чтобы поддержать финансовую систему поселения, было решено построить футуристический отель внутри старинного ледника и зарабатывать на туристах. Осталось лишь получить разрешение чиновника природоохранного ведомства, но на него кто-то напал. ЧТобы расследовать это преступление, в Фортитьюд прибыл следователь из Лондона…

«Двойник» (2 сезон)

Говард Силк (Дж. К. Симмонс) — сотрудник базирующейся в Берлине тайной организации, который толком не знает, чем его структура занимается. Внезапно он выясняет, что агентство поддерживает контакт с параллельным миром, а у самого Говарда в этом мире есть двойник — влиятельный чиновник.

«Более полный дом» (4 сезон)

Выходит: 14 декабря 2018 года, Netflix

Мать двоих сыновей готовится к появлению на свет третьего ребенка, но внезапно теряет мужа. Поняв, что одной ей не справиться, женщина зовет на помощь свою сестру Стефани и лучшую подругу Кимми, у которой тоже есть дочь-подросток. Все трое перебираются в дом Диджей, чтобы вместе преодолеть этот непростой период жизни.

«Ранэвэйс» или «Беглецы» (2 сезон)

Выходит: 22 декабря 2018 года, hulu

«Беглецы» — новая фантастическая история от компании Marvel. Шестеро ее героев подружились благодаря своим родителям — те являются членами благотворительного общества и часто собираются по делам организации. Долгое время ребята проводят всё время вместе, но затем сестра одного из них погибает и подростки отдаляются друг от друга. Собрав всех вместе два года спустя, Алекс и не подозревает, чем всё обернется. Оказалось, что у ребят есть сверхспособности, а их родители — служители культа, требующего принесения человеческих жертв.

«Орвилл» (2017) (2 сезон)

Действие этого сериала, уже знакомому зрителям, происходит в далеком будущем, примерно в 2400 году. Командир космического флота Планетарного Союза Эд Мерсер получает в свое распоряжение исследовательский корабль «Орвилл» и отправляется изучать отдалённые уголки галактики.

Всё было бы хорошо, если бы его первым помощником руководство Флота не назначило бывшую возлюбленную Эда — офицера Келли Грейсон

Сценарист «Орвилла» Сет МакФарлейн мечтал снять подобный сериал еще в детстве, когда был фанатом «Звёздного пути». Придумывая эту историю, он также вдохновлялся фильмами «Стражи галактики» и «Дэдпул».