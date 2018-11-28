10 самых интересных сериалов декабря 

Любители сериалов в этом году увидели немало новинок как зарубежного, так и отечественного производства. Между тем, год еще не закончился — впереди декабрь, который принесет новые премьеры и продолжения уже полюбившихся многосерийных фильмов.
Из списка сериалов, которые сейчас готовятся к выходу, мы выбрали 10 наиболее интересных (ориентируемся на описание сюжета и рейтинг ожиданий) и надеемся, что они вам тоже понравятся.
«Берлинская резидентура»
Выходит: 2 декабря 2018 года, Epix
В ролях: Рис Иванс, Ричард Армитедж, Лиленд Орсер, Мишель Форбс, Ричард Дженкинс, Мина Тандер, Кеке Палмер, Тэмлин Томита, Эшли Джадд, Роджер Рингроуз
Разведка США после историй с Джулианом Ассанджем и Эдвардом Сноуденом подверглась массированной атаке со стороны хакера, работящего под псевдонимом Томас Шоу. Его главной целью стал отдел американской разведки, работающий под прикрытием посольства США в Берлине. Агент ЦРУ Дэниел Миллер (Ричард Армитедж) прибывает в Германию, чтобы выяснить, кто из сотрудников дипмиссии виновен в утечке информации.
«Летящие сквозь ночь»
Выходит: 2 декабря 2018 года, SYFY
В главных ролях: Джоди Смит, Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Энгус Сэмпсон, Сэм Страйк, Майя Эшет, Брайан Ф., О’Бирн, Филлип Риз, Gwynne McElveen
Герои этого фантастического сериала — группа исследователей космоса. Они держат путь на далекую планету, надеясь отыскать там некое существо, однако их поджидают там серьезные опасности.
«Полицейский с Рублевки» (4 сезон)
Выходит: 3 декабря 2018 года, TNT-PREMIER
В ролях: Александр Петров, Сергей Бурунов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова, Роман Попов, Александра Бортич, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александр Дерепко, Светлана Суханова
Полицейский по имени Гриша Измайлов несет службу на знаменитой Рублёвке. Он молод, красив, богат и обладает сообразным чувством юмора. Помимо работы ему также иногда приходится выручать из беды свою младшую сестру, а вот с личной жизнью у него никак не клеится.
Первые из восьми серий четвертого сезона сериала появятся на платформе ТНТ-PREMIER 3 декабря.
«Улетный экипаж» (2 сезон)
Выходит: 3 декабря 2018 года, СТС В ролях: Алексей Чадов, Наталья Бардо, Никита Тарасов, Юлия Топольницкая, Виктория Дайнеко, Яна Крайнова
Полина Овечкина (Наталья Бардо) — дочь знаменитого летчика-испытателя. С детства она мечтает о небе, однако стать пилотом ей никак не дают. В итоге она использовала последнюю возможность — согласилась стать вторым пилотом у неуправляемого хамоватого Алексея Кулагина (Алексей Чадов). Пока в кабине разворачивается «холодная война», в салоне тоже есть над чем посмеяться.
«Удивительная миссис Мейзел»
Выходит: 5 декабря 2018 года, Amazon
В главных ролях: Матильда Дауни, Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль, Тони Шэлуб, Нунций Паскале, Маттео Паскале, Бейли Де Янг, Брайан Тарантина
Два «Золотых глобуса» и восторженные отклики зрителей — вот результат выхода первого сезона «Удивительной миссис Мейзел»! Главная героиня сериала — девушка из прекрасной еврейской семьи Мириам Мейзел, живущая в Нью-Йорке в 1958 году. Девушка внезапно обнаружила у себя талант к стендапу и начала смешить людей. Впрочем, удовольствие зритель получит не только от шуток Мириам, но и от характера ее родственников, например, отца ее мужа, который спас 13 евреев из Германии, чтобы заставить их трудиться на своей фабрике.
«Фортитьюд»
Выходит: 6 декабря 2018 года, SkyAtlantic
В главных ролях: Ричард Дормер, Софи Гробёль, Стэнли Туччи, Бьерн Хлинур Харальдссон, Сиенна Гиллори, Миа Нильсен-Ексен, Люк Тредэвэй, Александра Моэн, Вероника Эчеги, Даррен Бойд
Местечко под названием Фортитьюд находится на севере архипелага Шпицберген, где белых медведей гораздо больше, чем людей. И оно таит в себе немало загадок, почти как знаменитый городок Твин Пикс в сериале Дэвида Линча.
Чтобы поддержать финансовую систему поселения, было решено построить футуристический отель внутри старинного ледника и зарабатывать на туристах. Осталось лишь получить разрешение чиновника природоохранного ведомства, но на него кто-то напал. ЧТобы расследовать это преступление, в Фортитьюд прибыл следователь из Лондона…
«Двойник» (2 сезон)
Выходит: 9 декабря 2018 года, STARZВ ролях: Дж. К. Симмонс, Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Ульрих Томсен, Мидо Хамада, Гай Бернет, Николас Пиннок, Стивен Ри
Говард Силк (Дж. К. Симмонс) — сотрудник базирующейся в Берлине тайной организации, который толком не знает, чем его структура занимается. Внезапно он выясняет, что агентство поддерживает контакт с параллельным миром, а у самого Говарда в этом мире есть двойник — влиятельный чиновник.
«Более полный дом» (4 сезон)
Выходит: 14 декабря 2018 года, Netflix
В ролях: Кендес Камерон Буре, Джоди Суитин, Андреа Барбер, Майкл Кэмпион, Сони Николь Брингас, Элиас Харгер, Дэшьел Месситт, Фокс Месситт, Хуан Пабло Ди Паке, Скотт Венгер
Мать двоих сыновей готовится к появлению на свет третьего ребенка, но внезапно теряет мужа. Поняв, что одной ей не справиться, женщина зовет на помощь свою сестру Стефани и лучшую подругу Кимми, у которой тоже есть дочь-подросток. Все трое перебираются в дом Диджей, чтобы вместе преодолеть этот непростой период жизни.
«Ранэвэйс» или «Беглецы» (2 сезон)
Выходит: 22 декабря 2018 года, hulu
В главных ролях: Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста, Кевин Уайзман, Энджел Паркер, Райан Сэндс, Энни Вершинг
«Беглецы» — новая фантастическая история от компании Marvel. Шестеро ее героев подружились благодаря своим родителям — те являются членами благотворительного общества и часто собираются по делам организации. Долгое время ребята проводят всё время вместе, но затем сестра одного из них погибает и подростки отдаляются друг от друга. Собрав всех вместе два года спустя, Алекс и не подозревает, чем всё обернется. Оказалось, что у ребят есть сверхспособности, а их родители — служители культа, требующего принесения человеческих жертв.
«Орвилл» (2017) (2 сезон)
Выходит: 30 декабря 2018 года, FOXВ главных ролях: Сет МакФарлейн, Эдрианн Палики, Пенни Джонсон, Скотт Граймз, Питер Макон, Холстон Сейдж, Дж. Ли, Марк Джексон, Джессика Зор, Ларри Джо Кэмпбелл
Действие этого сериала, уже знакомому зрителям, происходит в далеком будущем, примерно в 2400 году. Командир космического флота Планетарного Союза Эд Мерсер получает в свое распоряжение исследовательский корабль «Орвилл» и отправляется изучать отдалённые уголки галактики.
Всё было бы хорошо, если бы его первым помощником руководство Флота не назначило бывшую возлюбленную Эда — офицера Келли Грейсон.
Сценарист «Орвилла» Сет МакФарлейн мечтал снять подобный сериал еще в детстве, когда был фанатом «Звёздного пути». Придумывая эту историю, он также вдохновлялся фильмами «Стражи галактики» и «Дэдпул».