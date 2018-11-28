Как снимался сериал «Желтый глаз тигра»

Смена эпох, запутанные любовные связи, неожиданные экскурсы в историю, роскошные пейзажи и тридцать килограммов янтаря. Картина погрузила телезрителей в эпоху девяностых и на этот раз добавила противоречивому десятилетию прибалтийского шарма

Лихие 90-е — настоящий кладезь для сериальных сюжетов. События сериала «Желтый глаз тигра» выстроены вокруг добычи янтаря и людей, которые участвуют в этом непростом и довольно часто криминальном бизнесе. Причем некоторые линии сценария основаны на документальных событиях.

В начале сериала четыре друга на выпускном вечере строят планы на будущее. Они собираются заниматься добычей янтаря и его реализацией. В общем, связать свою жизнь с камнем, к которому так многие неравнодушны. Но спустя время янтарный бизнес заставляет молодых романтиков стать прожженными и алчными дельцами, для которых ни кражи, ни даже убийства вовсе не помеха для достижения своей цели. Лишь одному из друзей удается стать порядочным человеком — Сергею Звягинцеву, которого сыграл Павел Прилучный . Спустя пятнадцать лет он вступает в борьбу с бывшими товарищами, чтобы остановить кровавый «янтарный беспредел».

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По словам продюсера сериала Игоря Толстунова, янтарь можно смело назвать одним из персонажей проекта и настоящим драматургическим звеном. В фильме много сцен, где показана добыча сырья для ювелирных украшений, поэтому янтарь, настоящий и фальшивый, стал главным реквизитом фильма. По просьбе съемочной группы для съемок было заготовлено тридцать килограммов искусственного янтаря.

Большое янтарное ожерелье персонажа Романа Курцына , которое и носит имя «Желтый глаз тигра», делали около трех месяц по спецзаказу, а до этого еще месяц утверждали его эскиз. Перед художниками проекта была поставлена непростая задача — создать помпезное украшение, которое тем не менее будет предназначаться для мужчины.

Детективная линия тоже имеет большое значение в сериале. Жестокие криминальные разборки, перестрелки, погони, искореженные автомобили, в общем, весь специфический флер 90-х представлен на экране весьма ярко.

«Прежде чем писать сценарий, мы провели большую исследовательскую работу — я работал в архивах, встречался с полицейскими, с сотрудниками спецслужб, бизнесменами, администрацией города, — поведал сценарист Виталий Москаленко, работавший в свое время над сериалами «Орлова и Александров», «Жуков». — Две замечательные женщины-краеведа много рассказали о Калининграде конца 80-х — начала 90-х. Нюансами работы с янтарем с нами поделился легендарный ювелир Дарвин. Но самый важный посыл фильма для меня — «деньги на крови не приносят счастья и никогда не принесут!» И мало того, это может отразиться на детях и внуках. Жертвами страшных поступков могут стать будущие поколения».

Актерам, сыгравшим главные роли, — Павлу Прилучному, Максиму Костромыкину , Роману Курцыну, Ивану Ивашкину Карине Андоленко — пришлось пройти со своими героями путь от выпускников школы до зрелых людей. Подобного рода перевоплощения всегда связаны с кропотливой работой костюмеров и гримеров. Например, чтобы перевоплотиться в школьников, актерам подобрали школьную форму тех лет и сделали характерные для эпохи прически, создание которых не обошлось без весьма смелых париков.

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Наверное, наибольшее количество перевоплощений выпало на долю актрисы Карины Андоленко. Сначала она была провинциальной молодой рыжей девушкой, затем блондинкой с длинными волосами, приехавшей за любимым в столицу, следом — владелицей собственного бизнеса со строгим каре и, наконец, женщиной, нашедшей счастье и гармонию в себе. По словам режиссера Марка Горобца, Карине удалось создать образ «от дворовой девчонки до стервы с миллионами».

«Прообразом внешнего вида героини были фильмы конца 80-х: «Интердевочка», «Маленькая Вера». А парики в этой истории — это наши помощники, которые помогают передать эпоху»,

Сами съемки заняли около ста дней. Проходили они как в Калининграде, на легендарной Куршской косе, так и в Москве, Ярославле и Польше. Режиссер картины Марк Горобец говорил, что ему очень хотелось показать Калининград в определенной стилистике, доселе никем не виданной.

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Некоторые съемочные локации весьма впечатлили актеров, занятых в сериале. Но иногда к красоте пейзажей добавлялась «фирменная» прибалтийская погода.