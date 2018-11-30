Погибшие персонажи «Игры престолов» вернутся на экран

Автора фантастического сериала "Игра престолов" отсняли специальный эпизод с погибшими персонажами, сообщает издание Entertainment Weekly.

Съемки проходили в Белфасте, известно, что в них принял участие Шон Бин , сыгравший Неда Старка. Также есть данные о том, что в это время в Белфасте находился Джейсон Момоа , игравший другого погибшего персонажа — Кхала Дрого. О его участии в специальном эпизоде пока неизвестно.

Серия не будет показана на HBO в рамках восьмого сезона "Игры престолов". Эпизод можно будет увидеть в релизе всех сезонов, запланированном к выходу после завершения популярного сериала.

Премьера финальной части "Игры престолов" запланирована на апрель 2019 года.