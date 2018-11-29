Почему фанаты сериала «Ольга» ждут продолжения

Не все готовы расставаться с героиней Яны Трояновой и ее очаровательной семьей.

1. Нужно больше семьи, но главное — Ольга

В третьем сезоне сериала «Ольга» зрители заметили, что основное внимание было приковано к семье главной героини (Яна Троянова). Да, без семьи — младшей сестры Лены ( Алина Алексеева ), дочери Ани ( Ксения Суркова ), сына Тимофея (Мухаммед Абу-Ризик) и непутевого отца Юргена ( Василий Кортуков ) — она не стала бы такой популярной.

Но все же многие любили сериал именно из-за главной героини и, в первую очередь, из-за того, как она выстраивает свои отношения с мужчинами — сначала с Гришей ( Максим Костромыкин ), а потом и с Володей ( Гоша Куценко ), который появился в новых сериях. Возможно, именно в следующем сезоне создателям сериала «Ольга» как раз удастся достичь идеального баланса между всеми сюжетными линиями.

Дарья Вега: Прошлые 2 сезона были об отношениях Ольги и о ее жизни, а этот сезон о проблемах ее семьи, но никак не про нее. Такое чувство, что Володя и Гриша ее как не пришей рукав, появляются на 5 минут, типа сериал разбавить.

2. Володя стал любимчиком зрителей

После первых серий нового сезона многие зрители наотрез отказались воспринимать Володю — нового ухажера Ольги, как замену Грише. И требовали вернуть любимого героя в сериал. Что в итоге и произошло на радость поклонникам пары «Ольга+Гриша».

Только вот Гоше Куценко к концу третьего сезона тоже удалось завоевать сердца зрителей, и многие из них в его персонаже Володе увидели отражение собственных мыслей. Его стоит благодарить как минимум за то, что он уговаривает Ольгу не нянчиться с членами своей семьи.

Катерина Федорова: Прав Володя. Вот прав. Хватит с ними со всеми нянчиться. Взрослые люди. Если не понимают, что творят, то это их проблемы, пусть потом сами их и решают. Может, пару раз по лбу прилетит, никто не поможет, и мозги на место встанут. Научатся думать о последствиях.

Екатерина Вдовина: Ольге нужен сильный мужик, как Володя, который будет заботиться и помогать, а не бегать за ней со слюнями и бабкой. Только бы Оля не проворонила его!

3. Интересно следить за развитием отношений Ольги с отцом… и матерью!

В одной из серий нового сезона Юрген в сердцах заявил дочери: «Я уже полтора года в завязке, но как был для тебя алкашом косячным, так и остался». Попытки завязавшего алкоголика Юргена обелить свою репутацию, наладить жизнь семьи и занять место ее главы действительно пока проваливаются. Стоит вспомнить хотя бы первую серию третьего сезона, где он, поставив арку вместо двери, да еще и вкривь и вкось, опять разочаровал Ольгу, которой пришлось напоминать отцу, что в этом доме все следует делать только так, как она сказала.

А к концу сезона Юрген и Ольга нашли новый повод для выяснения отношений — в семью вернулась Тамара, блудная мать. Заканчивать сериал сейчас, когда в нем появилась такая яркая героиня в исполнении Татьяны Васильевой — настоящее преступление!

Людмила Иванова: Хочу выразить свое уважение игре мамы (Татьяны Васильевой) Ольги и Лены, вот что значит талантливый человек, а создателями сценаристам браво, ведь на самом деле было бы слишком предсказуемо, если бы их мама приехала ради квартиры. Скажу честно, начала я тоже так подумала.

4. Мы все же хотим, чтобы Аня была счастлива, тем более — со Львом

Дочка Ольги Аня тоже доставляет матери много хлопот. В новом сезоне у нее новый парень — Лев, которого сыграл Юрий Борисов . Нового героя фанаты «Ольги» полюбили сразу. Поэтому многие ждут, что несмотря на тяжелый характер рыжеволосой и строптивой Ани, они будут вместе, и эта сюжетная линия получит развитие в следующем сезоне.

Анна Мачина: Аня очень глупая, за нее стыдно! Лев крутой! Надеюсь, они помирятся! Хочется и дальше смотреть на данного персонажа и слушать его речи!

Оля Томилева: Лев шикарен! Спасибо режиссерам за то, что открыла для себя такую звёздочку!

5. «Ольгу» любят миллионы зрителей

Третий сезон подошел к концу, 16 смешных, жизненных и пропитанных новогодним настроением серий пролетели очень быстро. Мы надеемся, что создатели сериала «Ольга» услышат мольбы зрителей и поскорее снимут четвертый сезон.