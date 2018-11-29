Автор «Ходячих мертвецов» снимет сериал про предапокалипсис

Создатель популярного апокалиптического телешоу "Ходячие мертвецы" хочет снять сериал про времена до конца света.

Роберт Киркман , идейный вдохновитель, продюсер и сценарист "Ходячих" уже рассказал, что новое шоу получит название "Пять лет", сообщает издание Deadline.

В центре сюжета то, как и чем жили люди за пять лет до катастрофы, в результате которой Земля столкнется с огромным метеоритом. Важная деталь: все жители планеты будут знать точную дату вселенской катастрофы.

Планируется отснять пять сезонов, каждый из которых будет посвящен одному году до столкновения с метеоритом.

Особую изюминку придает и то, что создатели хотят адаптировать сюжет для разных стран. Например, для Южной Кореи снимут отдельную версию на корейском языке. Также планируется отснять отдельный сюжет специально для Латинской Америки, Италии, Германии, Китая, Великобритании и России.