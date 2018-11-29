Сериалы, которые лучше смотреть в одиночку

Сериал «Чёрное зеркало» стартовал в 2011 году. В научно-фантастической истории серии не связаны ни одним сюжетом, ни общими героями, но в каждой демонстрируется, к чему ведёт человека постоянное использование современных технологий. Депрессивный и мрачный сериал, поднимающий серьёзные социальные темы и провоцирующий обсуждение деликатных вопросов. — определённо не лучший вариант для тихого семейного вечера, так что смотреть его лучше в одиночестве.

Сейчас и телевидение, и стриминговые сервисы предлагают множество сериалов, которые скрасят пару часов. Однако не все истории походят для просмотра с партнёром из-за неприятных сцен или эпизодов, вызывающих неловкость и дискомфорт. Так, сериал «Блеск», идущий с 2017 года, рассказывает о мире рестлинга. В центре сюжета — две подруги, у которых были отношения с одним мужчиной. Сериал исследует отношения между подругами и внутри семьи и показывает, что партнёры далеко не всегда откровенны друг с другом, и иногда это становится не просто проблемой, а трагедией для второй стороны и близких людей.

Смотрите ролик и узнайте ещё о нескольких сериалах, на просмотр которых не стоит приглашать вторую половину.