Из «Бегущего по лезвию 2049» сделают аниме-сериал

Adult Swim и Crunchyroll объединились c Alcon Television Group для создания аниме-сериала, вдохновлённого научно-фантастической лентой "Бегущий по лезвию 2049". Всего запланирован выпуск 13 эпизодов.

Действие сюжета шоу под названием "Бегущий по лезвию: Чёрный лотос" развернётся в 2032-м году. Также ожидается появление нескольких персонажей, уже "знакомых зрителям по вселенной франшизы".