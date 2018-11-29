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Из «Бегущего по лезвию 2049» сделают аниме-сериал 

Фильм.Ру + ещё 1 14 минут назад
Фото: Фильм.Ру
Adult Swim и Crunchyroll объединились c Alcon Television Group для создания аниме-сериала, вдохновлённого научно-фантастической лентой "Бегущий по лезвию 2049". Всего запланирован выпуск 13 эпизодов.
Действие сюжета шоу под названием "Бегущий по лезвию: Чёрный лотос" развернётся в 2032-м году. Также ожидается появление нескольких персонажей, уже "знакомых зрителям по вселенной франшизы".
Режиссёр "Ковбоя Бибопа" Синъитиро Ватанабэ, ранее создавший короткометражку "Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022", выступит в качестве креативного продюсера проекта. Постановкой всех серий займутся Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма.
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