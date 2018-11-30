Сериалы, по которым можно изучать историю России

Перед любым произведением, раскрывающим события и секреты из жизни исторических персон, стоит сложная задача: сделать это правдиво и увлекательно. Особенно, когда это касается страны с тысячелетней историей.

«Киноафиша» вспоминает десять сериалов, которые не только во всей красе воссоздадут на экране предыдущие столетия, но и научат зрителей чему-то новому.

«София Палеолог», 2016

События разворачиваются в XV веке во времена правления Ивана III. Телеканал «Россия» создал грандиозный проект, посвященный самой таинственной фигуре императорской династии. Сериал заявляет себя как художественное произведение, которое отличается от исторических летописей лишь в деталях.

Московский князь Иван III пытается объединить княжества, желая дать ордынцам решающий бой. Чтобы укрепить свою власть, он соглашается на брак с византийской принцессой Зоей Палеолог, предложенный ему Римом. Нареченная Софией, новая московская княжна познакомится с чуждой ей страной и переживет самые яркие моменты в ее истории.

«Иван Грозный», 2009

Сюжет переносит зрителя в XVI век, во времена царствования самого кровавого царя Руси, Ивана Грозного. Повествование начинается до его рождения и заканчивается на последних днях его жизни.

Царь Василий III отправляет свою бесплодную жену Соломонию в монастырь и женится на Елене Глинской, которая вскоре рожает супругу сына Ивана. Правитель умирает, и правящие бояре начинают ожесточенную борьбу за влияние на наследника. Еще в детстве Иван переживает смерть матери, становится свидетелем великого пожара в Москве и застает бунт в селе Воробьево. В 15 лет он становится полноправным правителем, и с этого года начинается его кровавая история.

«Раскол», 2011

Сериал раскрывает один из самых тяжелых периодов отечественной истории — раскол русской Православной церкви в XVII веке. Один из самых дорогих проектов российского телевидения уделил особое внимание исторической достоверности декораций, костюмов, грима и локаций.

В центре сюжета — противостояние патриарха Никона и протопопа Аввакума. Последний яростно отвергает и сопротивляется церковным реформам, которые предлагают перевести тексты греческих богословов. Постепенно конфликт разрастается и затрагивает других исторических личностей: царя Алексея Михайловича, его сына Федора Алексеевича, братьев Морозовых и других.

«Петр Первый. Завещание», 2011

Действие сериала разворачивается в XVIII веке, в последние годы правления императора Петра Первого. Картина во многом художественное произведение, снятое по мотивам романа «Вечера с Петром Первым» Даниила Гранина

К концу правления император предпочитает молодую и красивую молдавскую принцессу Марию Кантемир своей жене. Петр Первый влюбляется в Марию и делает ее своей фавориткой. Чувство к принцессе ослепляет его настолько, что император хочет развестись с законной супругой Екатериной I. От этого шага его отговаривают, но Мария беременеет, и ее ребенок угрожает положению императрицы, которая не собирается этого допускать.

«Екатерина», 2014

Сериал о самой яркой и значительной исторической фигуре XVIII века — императрице Екатерине II. Два сезона охватывают 40-летний период ее правления и раскрывают жизнь императрицы и ее политический режим.

Царствующая Елизавета Петровна не может иметь детей, поэтому назначает наследником своего немецкого племянника Карла, который получает имя Петр Федорович. Она женит его на принцессе Софие Фредерике, чтобы дождаться рождения внука и самой воспитать из него будущего императора. Ее надеждам не суждено сбыться, потому что София превратится в Екатерину II и сама займет престол Российской империи.

«Михайло Ломоносов», 1986

Единственный советский проект, повествующий о жизни и деятельности выдающейся личности XVIII века — Михаила Ломоносова . Сериал разделен на три главы по три серии: «От недр своих», «Врата учености», «Во славу отечества».

Действие сериала начинается в Архангельской губернии, где юный Михаил Ломоносов живет со своим отцом. Он тянется к новым знаниям и открытиям, но в родных краях не может утолить свою любознательность. Втайне от отца Михаил сбегает и отправляется в Москву, где поступает в Славяно-греко-латинскую академию. Именно там он делает свои первые шаги на ученом поприще, которые позже увековечат его на страницах российской истории.

«Тайны дворцовых переворотов», 2000-2011

Сюжет сериала переносит зрителя в XVIII век после кончины императора Петра Первого. Всего два слова в его завещании погрузили страну в кровавую междоусобицу, растянувшуюся на целое столетие.

Император умирает, не оставив прямых наследников, и успевает сказать лишь «Отдайте всё…». На протяжении восьми фильмов его приближенные ведут смертельную борьбу за трон и влияние на царствующих монархов. Один дворцовый переворот вызывает другой, один император сменяет другого, а история пополняется кровавыми летописями.

«Достоевский», 2010

Сериал охватывает 30-летний период жизни Федора Достоевского : от приговора к смертной казни до создания романа «Братья Карамазовы».

В XIX веке Федор Михайлович отправляется в ссылку в Сибирь, проводит время в изоляции и заграницей, влюбляется в Аполлинарию Суслову и теряет жену. Он не перестает творить, дружит и враждует с другими писателями и создает произведения, которые переживут ни его самого, но и многие столетия.

«Столыпин. Невыученные уроки», 2006

14-серийный сериал о реформаторе и государственном деятеле, Петре Столыпине, который сыграл огромную роль в жизни страны и повлиял на историю XX века. Он запомнился современникам как бесстрашный и талантливый человек, пережил 11 покушений, но в конечном итоге удача отвернулась и от него.

Сюжет повествует о личной и политической жизни Петра Столыпина. После подавления революции 1905 года Николай II предлагает ему пост министра внутренних дел. Столыпин быстро продвигает по карьерной лестнице и наживает себе врагов. Став председателем Совета министров он разрабатывает ряд реформ, которые призваны облегчить жизнь русских жителей, но претворить их в жизнь оказывается нелегко.

«Жена Сталина», 2006

Сериал повествует о судьбе Надежды Аллилуевой — второй супруги Иосифа Сталина — и их отношениях, развивающихся на фоне событий XX века.

Надежда Аллилуева становится женой Вождя в 16 лет, будучи на 22 года младше него. Она оказывается самым приближенным человеком к тому, кто ведет страну вперед, выносит приговор и забирает жизни сотни тысяч человек. Пока за пределами ее дома проходят революции и войны, Надя пытается решить для себя, какое чувство в ней сильнее: страх перед тираном или любовь к мужу.