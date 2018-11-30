Как сложились судьбы культовых пар из сериалов

Знаменитые пары, которые мы так любили в 80-ых, 90-ых и нулевых.

Современный кинематограф дарит зрителям новые сюжеты и романтические истории. Влюбленные герои из новых сериалов останутся кумирами нынешних подростков и детей, а для тех, кто рос в 80-ых и 90-ых годах надолго запомнились другие экранные пары. Мы решили вспомнить десять самых проникновенных историй о любви, за которыми мы следили еще в детстве.

Иден и Круз — «Санта-Барбара», 1984–1993

С самого начала всё в «Санта-Барбаре» было нестабильно: начиная от показа серий, заканчивая запутанным сценарием. Зрителям приходилось переживать за многих, и особенно за пару Иден Кэпвелл и Круза Кастильо. Их первая свадьба сорвалась, они много раз ссорились и расставались, женились на других. Потребовалось сотни серий, несколько похищений и мнимых смертей, чтобы влюбленные сыграли свадьбу и осчастливили фанатов по всему миру.

Но если в других историях счастливой женитьбой всё заканчивалось, то в «Санта-Барбаре» все только начиналось. Раздвоение личности, покушения, ссоры и развод разрушили любимую пару миллионов. Рейтинги сериала падали, Иден незадолго до финала умерла, и в итоге руководство закрыло «Санта-Барбару» после 2040 серии.

Мэдди и Дэвид — «Детективное агентство „Лунный свет“, 1985–1989

А я смотрю на неё и понимаю, что из четырёх миллиардов людей, населяющих планету, лишь с ней одной готов дожить до старости

Любовь детективов из агентства „Лунный свет“ была бомбой замедленного действия. Если в первом сезоне сериала Мэдди и Дэвид были сосредоточены на расследованиях, то во втором уже явно ощущалось их влечение друг к другу. Напарники не спешили и сближались постепенно. Их романтические отношения длились в течение трех лет и заставляли зрителей томиться в нетерпении первого поцелуя.

В конце третьего сезона Мэдди и Дэвид расстались, и вместе с этим стали снижаться рейтинги шоу. Сценаристы свели его с другой женщиной, а ее внезапно выдали замуж, чем окончательно разочаровали поклонников.

Александр Белов и Анастасия Ягужинская — „Гардемарины, вперед!“, 1987

Разлука — вот извечный враг российских грёз

Знаменитый мини-сериал 1987 года быстро обрел культовый статус. Песни героев звучали по радио, крутились на телевидении и пелись поклонниками. Гардемарины стали любимцами публики, а за их любовные истории переживала вся страна. Одной из любимых пар сериала стала пара Александра Белова и Анастасии Ягужинской. Он — небогатый курсант, она — девушка из знатного рода.

Их объединяла красота и пылкость, благодаря которой молодые полюбили друг друга с первого взгляда. Как и подобает героям такого жанра, влюбленным пришлось пережить разлуки, преодолеть препятствия и побороться за любовь. Но все закончилось хорошо, и Белов с Ягужинской остались вместе.

Элен и Николя — „Элен и ребята“, 1992–1994

Любовь нельзя просчитать, её можно только прожить

Юношеская личная жизнь во французском сериале „Элен и ребята“ била ключом. Подростки успевали учиться, выяснять отношения, играть в музыкальной группе и крутить романы. Главной героиней шоу была студентка Элен, чья романтическая линия с гитаристом Николя была главной в сериале. Их пара была не самой яркой, но их любовь пережила далеко не одно шоу и растянулась на долгие годы.

После окончания университета ребята переехали из общежития в общий дом, а затем на райский остров. К сожалению фанатов, вместо ожидаемой свадьбы главных героев последовало расставание, когда Элен внезапно уехала в Австралию. Спустя 25 лет герои вновь встретились, и в заключительной серии сделали все по канону романтических историй — поженились на Острове любви.

Скалли и Малдер — „Секретные материалы“, 1993–2016

Даже когда мир рушился, ты была моей константой

Пока сам сериал пугал до вскриков, взаимодействие между Скалли и Малдером не давало зрителям отрывать от экрана взгляд. Непонятно, что держало их в напряжении больше: инопланетяне, мифические монстры и маньяки или отношения главных героев.

Скепсис перерос в дружбу, дружба в романтику, а та растянулась на 11 сезонов. Малдер и Скалли спасали друг другу жизнь, обнимались, притворялись супругами и целовались с двойниками. Впервые напарники порадовали поклонников лишь в седьмом сезоне, когда поцеловались, встречая 2000 год. Еще за два сезона Скалли успела вернуть Малдера к жизни и родить ему ребенка. Заключительная серия сериала почти закончилась поцелуем агентов, но его оборвали титры.

Рэйчел и Росс — „Друзья“, 1994–2004

Мы встретились, ты пофлиртовал, и тут — бам! Через 9 лет я твоя

Еще один культовый американский сериал, который подарил зрителям не одну, а сразу несколько любимых парочек. Главной среди них была пара Рэйчел и Росса. Их „жили долго и счастливо“ поклонники ждали десять лет. Он влюбился в нее еще в школе, и долгое время не мог признаться в своих чувствах. Лишь когда Росс обрел свое счастье с другой, Рэйчел обратила на него внимание. И отбила его.

Но счастливой пары не получилось: он постоянно ревновал, она постоянно нервничала, они снова и снова ставили свои отношения на паузу. К концу сериала у них появилась дочь, а они все еще были не вместе. Но в десятом сезоне все, наконец, закончилось… хэппи-эндом! Рэйчел объявилась на пороге квартиры Росса после того, как тот не успел к ней на самолет, и они начали все с чистого листа.

Кэрол и Даг — „Скорая помощь“, 1994–2009

— Я тут размышлял о своей ничтожности во Вселенной…

— А я думала, ты центр Вселенной!

— Не всегда!

Сериал, который обеспечил Джорджу Клуни успешную карьеру и выиграл 23 статуэтки премии „Эмми“. Врачебные будни полны историями болезней, капризными пациентами, недосыпами и любовью. Отношения медсестры Кэрол и доктора Дага не были простыми. Она всегда была серьезной, а он неразборчивым в личной жизни. Они сошлись, но Даг бросил ее, и это чуть не стоило Кэрол жизни.

Впоследствии ему понадобилось много времени, чтобы осознать свою любовь и вернуть расположение девушки. Несмотря на все трудности и рабочие вопросы, влюбленные воссоединились и завели детей.

Милагрос и Иво — „Дикий ангел“, 1998–1999

Она на меня обижается, а я её люблю, кричит на меня, а я её люблю, бьёт меня, а я её люблю

Благодаря аргентинскому сериалу „Дикий ангел“ о Наталии Орейро узнала вся страна. Весь год, пока транслировалась шоу, все поклонники в начале серии подпевали заглавной песне Cambio dolor por libertad. Сериал давно уже закончился, а Наталия осталась любимицей россиян.

История любви дерзкой служанки Милагрос и богатого наследника Иво приковывала зрителей к экранам с понедельника по пятницу. В „Диком ангеле“ было всё, за что зрители любят латинские сериалы: шокирующие сюжетные повороты, ложные беременности, клинические смерти, женитьбы на нелюбимых и др. Милагрос и Иво понадобилось 270 серий, чтобы преодолеть все препятствия, наговоры, трагедии и похищения, чтобы воссоединиться и сыграть свадьбу в последней серии.

Фиби и Коул — „Зачарованные“, 1998–2006

— Ты получила мои цветы?

— Да. „Прости, что пытался задушить тебя“ — цветочнику нечасто приходится писать такие записки.

Сериал „Зачарованные“ в 90-ых вернул моду на ведьм. У каждой из сестер Холливел была своя романтическая линия, но самой драматичной являлась история Фиби и Коула. Высокий, голубоглазый брюнет Коул оказывался демоном по имени Бальтазар. Он должен был покончить с ведьмами, но вместо того, чтобы убить Фиби — влюбился в нее и завоевал ее сердце. Ради нее он пытался перейти на светлую сторону и сопротивлялся тьме, ради него она поступилась многими своими принципами и ушла от сестер. Они успели пожениться и завести ребенка, но это ни к чему не привело.

Несмотря на все надежды зрителей, у влюбленных не вышло счастливой истории, лишь роман полный страсти, предательств и насилия. От Бальтазара избавлялись снова и снова, но решающий удар нанесла ему Фиби, чем оборвала его жизнь и положила их отношения конец.

Кэрри и мистер Биг — „Секс в большом городе“, 1998–2004

Абсексолютно

В жизни Кэрри Брэдшоу было много кавалеров, но лишь одного из них, Джона Престона, она назвала „мужчиной своей мечты“. Они понравились друг другу с первой встречи, но их отношения всегда бросало из крайности в крайность. Их роман то переполнялся страстью и нежностью, то не выдерживал одной ссоры.

Мистер Биг любил ее, но не мог быть до конца искренним, поэтому уходил снова и снова. Стоило Кэрри обрести счастье с другим, как он напоминал о себе. Герои расходились, женились на других и изменяли любимым друг с другом. Престон осознал свои чувства только после того, как Кэрри уехала из Нью-Йорка, но он нашел ее и вернул обратно.