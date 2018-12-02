Сценарист «Лолиты» поработает над сериалом по «Звёздным войнам»

Пока вовсю идут съёмки первого игрового сериала из вселенной "Звёздных войн", "Мандалорца" от Джона Фавро Disney постепенно набирают команду для следующего телепроекта безымянного приквела "Изгоя-один".

По данным Deadline, студия назначила шоураннером сериала Стивена Шиффа ("Американцы", "Наёмник", "Лолита"). Концепцию проекта разработал Джаред Буш ("Зверополис", "Моана"), он же пишет скрипт для пилотного эпизода и собирает "комнату сценаристов".

Шоу описывается как шпионский триллер, посвящённый приключениям капитана Повстанческого Альянса Кассиана Эндора ( Диего Луна ). Сюжет расскажет истории об отважных разведчиках Альянса, которые совершали невероятные подвиги во время войны с Империей.

Имена остальных участников каста и другие подробности о проекте пока не разглашаются. Старт съёмок запланирован на следующий год, релиз состоится на грядущем стриминговом сервисе Disney+.